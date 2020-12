Amadeus, divorzio inevitabile: colpa di Giovanna? ‘Relazione extra-coniugale’

Il conduttore è stato sposato per 14 anni con Marisa Di Martino, dopo di che i due hanno divorziato. Ecco il motivo.

Continuano le polemiche sul Festival di Sanremo 2021, dopo l’annuncio dei 26 Campioni in gara e l’esclusione di Morgan.

Nel frattempo, saltano fuori dettagli pepati non solo sulla vita professionale di Amadeus, ma anche su quella privata.

Prima di Giovanna Civitillo, il conduttore di Rai e direttore artistico del concorso canoro era sposato con Marisa di Martino.

Dopo 14 anni di matrimonio, la coppia ha divorziato e solo adesso saltano fuori i reali motivi di quella rottura.

Il primo matrimonio di Amadeus, tutti i dettagli

Molti anni fa, il conduttore di Rai era sposato con Marisa di Martino. Dalla loro unione è nata anche una figlia, Alice Sebastiani, che adesso ha 23 anni.

Dopo 14 anni di matrimonio, la coppia ha deciso di divorziare e di intraprendere strade differenti.

La rottura, all’epoca, ebbe una grande eco mediatica, perché avvenuta in concomitanza con l’avvicinamento tra Amadeus e Giovanna Civitillo.

Nessuno seppe mai quale fossero i motivi reali del divorzio tra Amadeus e Marisa, ma adesso qualcuno suppone che la causa potesse essere proprio Giovanna!

Ecco perché avrebbe divorziato dalla prima moglie, c’entra Giovanna?

Era il 2003 quando Giovanna Civitillo entrò nel cast de L’Eredità e divenne famosa con la celebre “scossa”.

Tra la ballerina e Amadeus nacque qualcosa, che si coronò con il matrimonio nel 2009. Dalla loro unione è nato anche un figlio, José Alberto.

La relazione tra Amadeus e Giovanna iniziò intorno al 2007, nello stesso periodo in cui avvenne la rottura tra il conduttore e quella che all’epoca era sua moglie.

Coincidenze? Secondo alcuni non lo sarebbero, mentre per altri pare di sì. Ancora oggi non si conoscono i motivi reali della rottura tra Amadeus e Marisa, ma sembra che Giovanna non c’entrasse.

La coppia stava vivendo una profonda crisi già da tempo. Quando Amadeus si è innamorato di Giovanna, il rapporto con la moglie pare si fosse già bello che raffreddato.