Avete mai visto la figlia di Amadeus? Ha 22 anni ed è bellissima – FOTO

Avete mai visto Alice Sebastiani, la figlia di Amadeus e della sua ex moglie, Marisa Di Martino? È bellissima.

Amadeo Sebastiani, meglio noto al grande pubblico con il nome d’arte di Amadeus, è convolato a nozze con Marisa Di Martino nel 1993. Dalla loro unione è nata la primogenita Alice che oggi una donna bellissima e da poco è riuscita a raggiungere il traguardo della laurea. Scopriamo qualcosa di più su di lei (continua dopo la foto).

Amadeus, la primogenita è bellissima

Uno dei conduttori più amati del piccolo schermo è, senza alcun dubbio, Amadeus. Correva il 1993 quando il noto conduttore ha sposato il suo grande amore, Marisa Di Martino e il testimone di nozze è stato proprio Rosario Fiorello. Quest’anno, hanno condotto brillantemente la 70 ° edizione del Festival della Musica italiana e sono riusciti a strappare un sorriso al pubblico a casa e in platea grazie alle loro strabilianti gag. Dalla loro unione è nata la primogenita della coppia, Alice Sebastiani.

La coppia si è detta addio nel 2007 e, dopo due anni dalla separazione, il conduttore ha conosciuto Giovanna Civitillo all’Eredità, dalla quale ha avuto il piccolo Jose. Diversamente dal papà, Alice non ama stare al centro dei riflettori e da poco ha conseguito la laurea, scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Alice Sebastiani?

La prima figlia di Amadeus, Alice Sebastiani, ha 22 anni e, nonostante la sua giovane età ha conseguito la laurea con lode in Fashion Business all’Istituto Marangoni di Milano e ad oggi ha un bellissimo rapporto anche con la seconda moglie del padre, Giovanna Civitillo. E, come abbiamo già detto, diversamente dal papà non ama stare al centro dei riflettori e durante il Festival di Sanremo ha deciso di rimanere dietro le quinte.

