Amadeus ha riscosso un enorme successo con la prima serata del Festival di Sanremo. La Stories pubblicata dal figlio di Al Bano sul conduttore ‘infettato da Corona virus’, diventa virale

Amadeus è uno dei conduttori più amati dal Pubblico italiano. Nella serata del 4 Febbraio l’abbiamo visto alle redini della manifestazione più ambita dai suoi colleghi, il Festival Di Sanremo, che pare già essere un enorme successo per il Colosso Rai che ha toccato il picco del 60% di Share.

L’innovazione e l’aria frizzante trasmessa dalla nuova direzione artistica del conduttore ha conquistato il cuore di tutti, che affascinati sono rimasti incollati al piccolo schermo sino a tarda notte.

Dopo le tante polemiche prima dell’inizio del Festival per la frase fraintesa durante una delle ultime rassegne stampe, il presentatore della 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana, ha zittito tutte le critiche sul suo conto.

In particolare tra i momenti più emozionanti c’è stato il monologo di Jula Jebreal, giornalista e scrittrice palestinese che ha emozionato il pubblico dell’Ariston con un’emozionante monologo contro la violenza sulle donne. Mentre Diletta Leotta avrebbe invece deluso le aspettative del pubblico perchè troppo pilotata, e a detta loro ‘povera di contenuti costruttivi da offrire‘.

Nelle ultime ore infine il conduttore è finito al centro del Gossip perché ”infettato dal coronavirus’.

Yari Carrisi su Amadeus: ‘Coronavirus’

Poche ore fa, il figlio di Al Bano Carrisi e Romina Power ha pubblicato alcune stories sui social con le quali ha voluto commentare questa 70esima edizione del Festival della canzone italiana.

Tra le diverse stories è balzata all’attenzione quella in cui appare il presentatore in video modificato con un filtro rosso e la scritta virgolettata ‘Coronavirus’, come se fosse ‘infettato’ dal mostro che sta spaventando tutti.

Una Stories con cui probabilmente ironicamente scherza sull’allarmismo dilagante rispetto a quella che da molti è stata definita come una nuova piaga (l’articolo prosegue dopo la foto).

Yari Carrisi, sogna ‘Un festival speciale’

Ma le del figlio dei due artisti ieri Super Ospiti della prima puntata non si arrestano qui.

A sua detta, come scrive tra le sue stories, dovrebbero prevedere un sanremo speciale sospendendo la gara degli artisti veterani, devolvendo gli incassi a una causa giusta causa, facendo gareggiare solo i giovani, lanciando così nuovi talenti sul mercato.

E voi siete d’accordo con Yari Carrisi? Spezzare la tradizione per una buona causa.