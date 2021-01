Amadeus, sapete come ha fatto a conquistare la moglie? Il gesto coraggioso

Il gesto romantico di Amadeus ha letteralmente sciolto la bella Giovanna, che è cascata tra le sue braccia. Ecco come ha fatto.

Amadeus e Giovanna Civitillo stanno insieme da anni. La showgirl continua ad affiancare il marito in ogni suo progetto.

Adesso che il conduttore è il direttore artistico di Sanremo 2021, la moglie sa quanto sostegno deve dargli.

Amadeus e Giovanna formano una coppia davvero solida e romantica. Ma sapete come il conduttore è riuscito a conquistarla?

Amadeus e Giovanna più uniti che mai

Amadeus conosce Giovanna Civitillo nel 2002, quando la donna è la professoressa de L’Eredità.

La showgirl fa parte del cast del quiz di Rai 1 e dà vita alla celebre scossa.

Dopo un anno, la coppia inizia a una relazione e nel 2009 nasce Josè.

Oggi, a distanza di anni, Amadeus e Giovanna sono più uniti che mai. Lui è un vero e proprio cavaliere e l’ha conquistata in un modo piuttosto particolare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Ecco come Amadeus ha conquistato Giovanna

Ai tempi in cui non si frequentavano ancora, Amadeus ha rivolto a Giovanna un gesto molto romantico, che l’ha letteralmente conquistata.

Il conduttore ha mandato un suo assistente dalla donna, con un biglietto dove erano scritte tutte le istruzioni per un appuntamento.

La donna le ha seguite per filo e per segno ed è stato proprio quel gesto romantico a far sbocciare l’amore tra i due.

Oggi la coppia è tra le più unite del mondo dello spettacolo e avremo modo di vederla, ancora una volta, in occasione della 71esima edizione del Festival di Sanremo.