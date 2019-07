Lotta contro una brutta malattia, Amadeus: il gesto in ospedale commuove il web – Foto

Amadeus è uno dei conduttori più amati in Rai per la sua simpatia innata e la sua sensibilità. Del suo privato non trapela nulla, ma i social svelato tutto

A volte piccoli gesti possono cambiare tutto. Amadeus è un conduttore molto seguito in Rai proprio per la sua sensibilità. La lotta contro la malattia, per certe persone è davvero estenuante, ed è per questo che la vicinanza delle istituzioni e delle persone ‘speciali’ può fare la differenza.

Amadeus, il conforto contro la malattia

Un conduttore, padre e uomo davvero sensibile, Amadeus, esattamente come l’amico e ex collega Fabrizio Frizzi. Il suo cuore è così grande che non ha potuto fare a meno di dare il suo piccolo contributo all’Ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma.

Una foto postata proprio dall’accout ufficiale dell’ospedale, ha suggellato uno splendido incontro con una bambina che lotta contro una brutta malattia. Il conforto del conduttore, sintetizzato in un abbraccio, è davvero speciale:

“In certi abbracci ci entri da adulto e ci esci da bambino”. Lo speciale incontro tra Amadeus e una bambina ricoverata in Ospedale😍 #ospedalebambinogesu #amadeus #hugs

Con queste parole l’ospedale commenta il commovente gesto del presentatore. Un’immagine spettacolare nella sua semplicità. La mamma della piccolina ha voluto commentare personalmente il gesto del presentatore definendolo spontaneo e dolcissimo.

Amadeus e il regalo dei bambini malati

Ovviamente, lui in ospedale per i più piccoli ha portato tanto buon umore mentre i piccolini han fatto per lui qualcosa di veramente speciale: un ritratto molto somigliante, soprattutto per via del nasone, tratto tipico del conduttore.

Però con questo gesto Amadeus ha dimostrato di avere un cuore di gran lunga più grosso del naso. Una persona speciale che tanti colleghi dovrebbero prendere ad esempio. Non tutti, infatti, dedicano il loro tempo ad iniziative dolci e speciali come queste.