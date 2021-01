Amadeus caccia il concorrente dallo studio: ‘Non è rispettoso’ – Il Video indimenticato

Il conduttore non sopporta le mancanza di rispetto. Amadeus per questo ha deciso di cacciare il concorrente, la scena indimenticata.

Un Amadeus che non siamo abituati a vedere quello che appare nel video che negli ultimi giorno sta circolando sul web. Il conduttore infuriato dalla mancanza di rispetto del concorrente diventa molto pungente e finisce per prendere una decisione piuttosto forte.

Il carattere mite del presentatore di Ora o mai più è di certo una delle caratteristiche più apprezzate dai fan. Eppure il conduttore de I soliti ignoti ha avuto in passato una reazione davvero molto forte e inaspettata.

Amadeus caccia il concorrente dopo le risposte insolenti

Non ricordiamo tutti Amadeus furioso ma il video dell’incredibile scontro televisivo che avvenne nel 2003 e che coinvolse il conduttore e il concorrente de L’Eredità, Pedro è tornato a circolare sul web per mostrare un lato poco noto del presentatore. L’evento, diventato virale sul web e ancora ricordato a distanza di anni, ha avuto degli sviluppi che nessuno conosceva.

Ora è lo stesso Sebastiani a raccontarli in diretta su Rai 1. Le sue dichiarazioni hanno dell’incredibile. Nel corso dell’ultima puntata de I Soliti Ignoti, ha riparlato del suo iconico scontro con il concorrente de L’Eredità Pedro, avvenuto nel lontano 2003.

Quella volta, Pedro prese poco sul serio le domande poste dal conduttore e rispose con frasi che fecero andare il conduttore su tutte le furie.

Risposte come “Passaparola”, “Soreta” e “Per me è la cipolla“ fecero letteralmente infuriare il conduttore, che invitò Pedro all’uscita.

Oggi, Amadeus ricorda ancora, per filo e per segno, quell’accaduto. Il conduttore rivela, però, cosa accadde dopo.

Ecco cosa accadde dopo lo scontro

Nessuno, prima d’ora, sapeva come andò a finire tra il grande Ama e Pedro dopo il celebre scontro televisivo. Pedro scomparì per un po’ dalla tv, per poi andare ospite in varie trasmissioni di Mediaset, come quelle di Barbara d’Urso.

Pedro divenne, addirittura, cavaliere a Uomini e Donne! Amadeus, invece, ha sempre avuto un ruolo ben saldo a Rai e tra pochi mesi sarà, per la seconda volta, il direttore artistico del Festival di Sanremo.

A distanza di anni, il conduttore ha rivelato come andò a finire tra lui e Pedro.

In base alle parole di Amadeus, pare che i due discussero e si chiarirono. Tra i due uomini, ormai, è tutto acqua passata!