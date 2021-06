Alvaro Soler, confessione drammatica: “Avevo perso la voglia di scrivere canzoni”

Il famoso cantante spagnolo Alvaro Soler sarà ospite domani, sabato 26 giugno, a Verissimo. Qui Soler racconterà la sua storia e le diverse difficolta incontrare lungo il suo percorso.

Soler è passato alla ribalta al pubblico internazionale nel 2015/ 2016 con il brano “Sofia” che divenne un vero e proprio tormentone di quelle estati. Attualmente, invece, il suo ultimo lavoro risale al 2018 quando diede alla luce l’album “Mar de Colores“.

Successivamente al successo però, Alvaro visse un periodo davvero buio come ha raccontato in diverse interviste. Quest’ultimo, infatti, si è trovato a sacrificare la sua vita privata e la famiglia per star dietro ai social ed al successo. Un malessere che ha condizionato anche il suo lavoro tanto che quando andava in studio non aveva neanche più voglia di scrivere.

Alvaro Soler, quindi, ha iniziato a sperimentare e fare nuove esperienze, che hanno contribuito alla creazione di nuove canzoni. Ricordiamo, infatti, come il cantante abbia preso parte persino ad X Factor a Milano qualche tempo fa. L’artista, per chi non lo sapesse, si è persino laureato in Ingegneria e Design all’Università di Barcellona.

Infine, come già scritto, l’artista è pronto a tornare nelle nostre televisioni all’interno di Verissimo dove sarà uno degli ospiti della prossima puntata. Siamo certi, quindi, che in questo nuovo appuntamento Soler racconterà di nuove fantastiche esperienze vissute negli ultimi mesi.