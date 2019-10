Addio Alto Adige, da oggi il suo nome sarà Provincia Autonoma di Bolzano

Addio Alto Adige? Una dicitura che ci ha accompagnato per tanti anni ora si trasforma. Ecco cosa è stato deciso

Alto Adige addio, così come tutti i nomi derivati. Lo ha deciso una legge e ora gli utenti sono divisi da tutto questo.

Come cambia la definizione di Alto Adige

Così come lo conoscevamo noi non esiste più, anche se il territorio rimane sempre lo stesso così come i suoi abitanti. Ma una proposta lanciata dal consiglio provinciale di Bolzano ha deciso che le parole Alto Adige e altotesino verranno cancellate per legge.

24 i voti favorevoli, Fratelli d’Italia sfavorevole e 5 gli astenuti: il disegno di legge n°30/2019 ha disposto che

“si faccia avanti l’adempimento della provincia autonoma di bolzano, derivanti dall’appartenenza dell’italia e all’unione europea”

Cosa prevede la nuova legge?

La nuova legge prevede che in lingua italiana si definisca la Regione come Provincia Autonoma di Bolzano, mentre resta in attivo il vocabolo tedesco Sudtirol.

A divulgare la notizia il Giornale dell’Alto Adige, definendo che questa tipologia di vocabolo sarebbe dovuta essere già eliminata in quanto considerato un termine fascista.

Arno Kompatscher – Presidente della Provincia autonoma di Bolzano – ha dichiarato e lanciato una sfida al Governo:

“credo che il governo non si permetterà di impugnare questa legge. sarebbe un grave affronto e comunque non ci sarebbero problemi davanti alla corte costituzionale”

Sottolineando che quello che si chiede è un accordo, nonostante lui preferisca la terminologia di Sudtirolo comprendendo che sulla Costituzione si parli di Regione autonoma di Bolzano e Trentino.