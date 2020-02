Alto Adige, “Evitate anche gli ascensori”: il dramma del doppio blackout

Alto Adige in emergenza per il doppio blackout che ha interessato tutta la Regione. Ora si sta cercando di capire quale sia il guasto e cosa sia accaduto.

L’Alto Adige al buio dopo il doppio blackout che ha messo in ginocchio la Regione da questa mattina.

Doppio blackout in Alto Adige

Il blackout diffuso in tutta la regione ha creato non pochi disagi alle zone intorno Bolzano e non solo.

La corrente elettrica è sparita in un primo momento verso le ore 10.30 e poi alle 11 – dopo un breve ritorno – si è nuovamente ripresentato il problema. I blackout sono ad intermittenza ed è molto preoccupante soprattutto per gli improvvisi picchi e stacchi delle utenze.

I Vigili del Fuoco invitano tutti i cittadini ad evitare ogni tipologia di ascensore, al fine di non restare bloccati al loro interno. Non solo, perché si richiede la massima attenzione anche in prossimità di incroci con semafori che potrebbero spegnersi improvvisamente.

Tantissime le chiamate per l’emergenza sia ai pompieri e sia ai militari come Polizia e Carabinieri per sagnalare disagi e disservizi lungo tutte le zone.

In queste ore le compagnie dell’energia elettrica hanno mandato i propri tecnici a verificare cosa possa essere accaduto: la pista più accreditata è quella del forte vento generato dalla tempesta Ciara che ha messo in ginocchio l’intera Europa del Nord. La Regione è infatti stata colpita in queste ore da raffiche di vento sino a 192 Km/h sulle zone dell’Alta Montagna.

I prossimi aggiornamenti nelle prossime ore.