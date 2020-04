Alto Adige, bimba di 5 anni stroncata dal coronavirus: “Aveva anche altre patologie”

Il coronavirus non guarda in faccia nessuno e in Alto Adige una bimba è deceduta mentre era in ospedale.

Una bimba di 5 anni è stata stroncata dal coronavirus in Alto Adige: una vittima giovane che ha fermato per un attimo il cuore dei medici.

La terribile morte della bimba di cinque anni

Tra le tante vittime del coronavirus, che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo, c’è anche una bimba di cinque anni originaria di Vipiteno. La piccolo è deceduta all’interno dell’ospedale dove era ricoverata per altre gravi patologie ed è stata travolta anche dal Covid 19: questo ha completamente compromesso il suo stato di salute portandola al decesso.

Una terribile notizia riportata dal quotidiano Alto Adige e successivamente confermata da Ansa, sottolineando che si tratta della vittima più giovane sino ad oggi del nostro Paese.

La bimba, come si evince dal quotidiano, soffriva di gravi patologie ed è risultata positiva al coronavirus. Le sue condizioni di salute di sono aggravate in pochissimo tempo e i medici, nonostante tutto il grande lavoro, non hanno potuto salvarle la vita.

I decessi da coronavirus

Il nostro Paese è stato ed è uno dei più colpiti nel mondo e la piccola diventa la tredicesima vittima che è stata registrata a Bolzano e provincia, con un totale di 129 decessi. In Alto Adige i positivi registrati ad oggi sono 1.160: 279 sono in ospedale con alcuni sintomi, 60 in terapia intensiva e 821 risultano essere in isolamento presso il proprio domicilio.

Una situazione che non tende a migliorare e per questo motivo le istituzioni pubbliche chiedono attenzione e di osservare tutte le misure restrittive.