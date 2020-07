Alpi Svizzere, aereo precipita: morte quattro persone

Un piccolo aereo da turismo è precipitato sulle Alpi Svizzere. Nell’incidente sono morte le 4 persone che erano a bordo.

La zona delle Alpi Svizzere in cui è precipitato l’aereo si trova nel comune di Blatten, nel Gletscherspitze.

La dinamica dell’incidente

Le Alpi Svizzere sono state il macabro teatro di un incidente aereo. Un piccolo velivolo da turismo è precipitato. Le quattro persone che erano a bordo, sono decedute. Stando a quanto affermato dalla polizia svizzera, si tratta due austriaci di 50 e 46 anni e due svizzeri di 66 e 50 anni. Le loro generalità non sono state rese note.

L’incidente è avvenuto questa mattina, attorno alle 12:25, nel comune svizzero di Blatten, nella zona di Gletscherspitze, nel Cantone Vallese. A quell’ora è arrivato l’allarme alla centrale di soccorso cantonale. A dare l’allarme è stato un testimone che ha raccontato che dal velivolo usciva del fumo. All’arrivo dei soccorsi, che sono giunti in aereo dalla Air Zermatt, non c’è stato più niente da fare per i passeggeri.

Sono in corso le indagini

Nel Gletscherspitze hanno fatto il loro intervento le autorità del posto, unitamente alla compagnia aerea svizzera chiamata Air Zermatt. Inoltre, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (Sisi).

Il piccolo aereo turistico era decollato dal canton Berna, precisamente dall’aeroporto di Reichenbach. E’ proprio lì che il velivolo avrebbe dovuto fare ritorno. L’incidente è accaduto a circa 3000 metri sopra Blatten.

Per fare chiarezza sulle motivazioni dell’incidente è stata aperta in queste ore un’inchiesta.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO