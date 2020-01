Incidente sulle Alpi Apuane: due coniugi sono morti sul colpo dopo un volo di una cinquantina di metri durante un’escursione sul Monte Sella

Chi sono le due vittime dell’incidente avvenuto sulle Alpi Apuane. I loro corpi trovati a 1500 metri di altezza.

Incidente sulle Alpi Apuane

Tragedia sulle Api Apuane nella mattina di ieri, quando due coniugi sono precipitati dalla parete del Monte Sella durante un’escursione.

Non è ancora ben chiaro cosa abbia provocato l’incidente: forse la disattenzione di uno dei due, o, ipotesi più palusibile, il terreno ciottoloso che li avrebbe fatti scivolare, provocando la morte di entrambi, dopo un volo di una cinquantina di metri.

I due erano legati da una corda quando è avvenuta la tragedia. Come evidenzia anche La Nazione, sono stati altri escursionisti a lanciare l’allarme, dopo aver notato i corpi di Jeffrey Grazzini e della moglie Letizia Rossi riversi sul sentiero a ridosso del Monte Sella.

Chi erano i due coniugi?

Le due vittime dell’incidente abitavano a Sant’Alessio, paese d’origine dei genitori di lui. Jeffrey Grazzini lavorava come operaio agli impianti idrici Geal. I suoi colleghi, ancora sotto choc per quanto accaduto, hanno descritto l’uomo come una persona perbene, che si faceva ben volere da tutti.

Una coppia molto riservata e lontana dal mondo dei social, i due vivevano nella zona di Monsagrati, piccolo comune in provincia di Lucca. Un amore il loro che si animava anche delle passioni comuni per la natura e le escursioni.

A tradirli, durante il loro percorso sulle Alpi Apuane, pare sia stato il terreno ciottoloso che li avrebbe fatti scivolare senza lasciargli scampo.

A lanciare la prima richiesta di aiuto sono stati alcuni escursionisti che si trovavano in zona. L’elisoccorso ha sorvolato l’area del Monte Sella per diverse ore, prima di rintracciare i corpi dei due coniugi, ormai senza vita.