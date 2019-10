Alma Noce, chi è Caterina de L’Isola di Pietro: carriera, vita privata e curiosità

Chi è Alma Noce? La bellissima attrice, interprete di Caterina ne L’Isola di Pietro, la fiction con protagonista Gianni Morandi

Scopriamone di più su Alma Noce, l’ex bambina prodigio appassionata di recitazione, adesso nel cast della fiction di Canale 5, L’Isola di Pietro.

Chi è Alma Noce

Nasce a Torino, il 29 ottobre del 1999. Sin da piccola desidera entrare nel mondo dello spettacolo e recitare.

Il suo primo provino risale al 2005: il filmato finisce sulla scrivania di Giuseppe Tornatore, che la nota immediatamente. L’incontro con il celebre regista si conclude con un nulla di fatto, ma dopo due anni la piccola Alma è già nel cast di varie pellicole.

Alma ha avuto un cameo nel film della Marvel “Avengers: Age of Ultron” e ha recitato in “Dracula 3D”, dove appare come la ragazza sul manifesto italiano.

Inoltre, ha preso parte al film di Luciana Littizzetto, intitolato “Fuoriclasse”, e a quello di Pierfrancesco Favin, chiamato “Qualunque cosa succeda”.

Alma è diventata nota al grande pubblico per la sua interpretazione di Caterina nella fiction targata Mediaset, L’Isola di Pietro. L’attrice, infatti, impersona la nipote del protagonista, ruolo assegnato al cantante, conduttore e attore Gianni Morandi.

Vita privata e curiosità

La recitazione è sempre stata la più grande passione di Alma Noce, che in concomitanza aveva deciso di intraprendere gli studi classici alle superiori.

L’attrice non ha potuto, però, neppure terminare di frequentare le lezioni, dovendo immediatamente lasciare la sua città per recarsi sul set de L’Isola di Pietro in Sardegna.

Per cogliere questa importantissima opportunità, la giovane torinese ha dovuto abbandonare la scuola e prendere il diploma da privatista.

Alma adora viaggiare, e ciò lo si evince palesemente dal suo profilo su Instagram, ricco di scatti di luoghi. Uno dei sogni di Alma, che concilierebbe proprio la passione per i viaggi con quella per la recitazione, è quello di iscriversi a una scuola di recitazione all’estero.

Ciò non sarebbe impossibile per Alma, che è bilingue e che ha un padrino in America, che potrebbe seguirla da vicino. L’alternativa è la London Academy of Music and Dramatic Art.