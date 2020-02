Allerta meteo, quali scuole sono chiuse il 6 febbraio?

Anche per domani, 6 febbraio, la protezione civile ha diramato l’allerta meteo, ecco perché in molti comuni, le scuole resteranno chiuse. Vediamo quali sono.

Allerta meteo nell’Italia centro meridionale con neve a bassa quota e raffiche di vento.

Il maltempo sta mettendo in ginocchio l’Italia

Una nuova allerta meteo è stata diramata per la giornata di domani 6 febbraio 2020. Un meteo avverso caratterizzato da forti raffiche di vento e temperature molto rigide. Già per la giornata di ieri, 4 febbraio, erano state disposte diverse allerte per le regioni centro settentrionali.

Sono tanti i sindaci dei comuni centro meridionali, quelli più interessati dall’ondata di maltempo, che hanno disposto l’ordinanza per la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado. Ad essere interessate, dunque, le regioni di Campania, Puglia e Sicilia.

Scuole chiuse, ecco dove

Il primo comune a rendere nota la chiusura degli istituti scolastici per la giornata di domani è stato il comune di Napoli. L’elenco si infoltirà, sicuramente, nelle prossime ore. La lista, infatti, è in aggiornamento. Non si farà lezione anche nel comune napoletano di Marano.

Per quanto riguarda la provincia di Avellino, interessata in queste ore da raffiche di vento e neve, soprattutto in alta Irpinia, non si farà lezione a: Chiusano San Domenico, Vallata, Trevico, Vallesaccarda, Bisaccia, Torella dei Lombardi, Guardia Lombardi, Rocca San Felice, Sant’Angelo dei Lombardi e Teora.

Per quanto riguarda la regione Puglia, anch’essa interessata dal maltempo, il sindaco che ha disposto l’ordinanza, per ora è solo quello di Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia, attraverso un messaggio su Facebook.

Anche Luigi Bonelli, sindaco di Nicosia, in Sicilia, ha scelto Facebook per avvisare i ragazzi della chiusura delle scuole. La regione, infatti, è interessata in queste ore da importanti precipitazioni.