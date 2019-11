Allerta meteo, la lista delle scuole chiuse il 26 novembre in Italia

Allerta meteo: per precauzione, nella giornata di domani, resteranno chiusi molto istituti scolastici. Di seguito la lista, regione per regione.

Scatta una nuova allerta meteo. Non c’è tregua per l’Italia

Allerta meteo per il 26 novembre

Le ultime ore non sono state favorevoli, metereologicamente parlando, tanto che è stata diramata una nuova allerta meteo per diverse regioni della Penisola. Le previsioni per la giornata di domani, 26 novembre, non promettono niente di buono. Le precipitazioni abbondanti, in particolare, potrebbero causare lo smottamento dei fiumi. Ecco perché molti comuni, hanno già disposto la chiusura delle scuole. In questo modo, gli studenti non vengono messi a rischio. Allerta rossa per l’Emilia Romagna. Previsioni non positive nemmeno in Piemonte. Il tratto A26 a Genova resterà ancora chiuso per le dovute verifiche. A Pavia si teme per il fiume cittadino. A Venezia attese ancora precipitazioni.

L’elenco delle scuole chiuse

In Piemonte resteranno chiusi gli istituti scolastici superiori di: Acqui Terme (Alessandria). Il provvedimento non riguarderà le scuole inferiori. Stop anche al Mercato. Anche a Brandizzo le scuole non apriranno domani.

In Sardegna saranno chiuse le scuole del Comune di Sant’Anna Arresi poiché manca l’acqua.

In Campania Mastella, sindaco di Benevento, ha deciso di sospendere le lezioni a causa dello sciame sismico in corso. Chiusi anche gli uffici pubblici. Anche Franco Damiano, sindaco di Montesarchio, ha optato per la chiusura. Devono essere fatti gli opportuni controlli degli edifici.