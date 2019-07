Allerta meteo: ondata di calore da bollino rosso anche in Italia

L’allerta meteo sta per investire l’Italia con temperature altissime di calore, mai registrate prima. Cosa dobbiamo aspettarci?

Un’allerta meteo che coinvolge tutti, dove la colonnina di mercurio sta per raggiungere il fine corsa prevedendo una grande ondata di calore: dobbiamo avere paura?

La grande ondata di calore in arrivo sull’Italia

Stiamo per assistere ad una delle ondate di calore più intense e pericolose mai registrate prima, in arrivo anche sull’Italia.

In effetti, già durante questi giorni abbiamo potuto notare un calore molto strano e intenso sia durante le ore diurne e sia durante le ore notturne.

Il fenomeno che sta per investirci si chiama Isole di Calore Urbano e delinea l’aumento della temperatura anche durante le ore notturne dove di solito ci dovrebbe essere più fresco.

Perché tutto questo? Parliamo infatti di materiali e composizioni di edifici e strade urbane, che assorbono il forte calore durante le ore diurne per poi sprigionarlo anche di notte: una variazione del clima terrestre che fa veramente paura con un raddoppio, sin dal 1950.

La prossima settimana si registreranno quindi picchi in tutta Italia, facendo letteralmente impazzire la colonnina di mercurio. Saranno i meteorologi a doverci dire quale sarà il livello di ondata di calore giorno per giorno:

Livello 1 verde con temperatura stagionale

verde con temperatura stagionale Livello 2 giallo con avviso di alzamento delle temperature

giallo con avviso di alzamento delle temperature Livello 3 arancione con un avviso di arrivo di ondata di calore

arancione con un avviso di arrivo di ondata di calore Livello 4 rosso che mobilita tutto il nostro Paese.

In questo periodo l’allerta è a livello 3 anche se in alcune zone è stato sfiorato anche il livello 4. Proiezioni che vengono di norma rilasciate da professionisti del settore come Metéo France dove vengono mostrati tutti i cambiamenti climatici e le ondate di forte calore.

Cosa fare durante l’ondata di caldo?

Il Ministero della Salute ha sviluppato alcune norme specifiche e raccomandazioni, da mettere in atto soprattutto durante la prossima settimana dove il caldo sarà insopportabile:

Dare assistenza a persone malate, disabili e anziane che vivono da sole

disabili e anziane che vivono da sole Entrare in luoghi climatizzati e portare sempre con sé dell ‘acqua fresca e sali minerali

Evitare le ore più calde

Prediligere un abbigliamento fresco e largo

Proteggere occhi e testa dai raggi solari e dal calore

In caso di sintomi particolari come senso di svenimento, mal di testa e nausea contattare immediatamente i numeri di emergenza.