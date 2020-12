Avviso di condizioni meteorologiche avverse in sei regioni d’Italia: allerta per rischio di temporali e rischio idrogeologico.

Ancora previsioni di maltempo sull’Italia.

Rischio di temporali

Si presentano ancora giornate di maltempo, le previsioni per l’arrivo del prossimo anno in Itala, vedranno l’inizio del nuovo anno all’insegna del maltempo.

Infatti il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore allerta per rischio di temporali e idrogeologico, e un allerta gialla in alcune regioni del nostro Paese per: Lazio, Umbria, Toscana, Molise, Emilia Romagna e Sardegna.

Secondo le previsioni si presenteranno fenomeni estremi sulle Regioni tirreniche, oltre che l’arrivo di tanta neve in pianura al Nord.

Come riferisce Fanpage, leggendo il sito del Dipartimento della Protezione civile è presente il bollettino di criticità che parte già dal primo gennaio.

Infatti per Venerdì 1° gennaio è atteso il passaggio di un’altra linea d’onda piuttosto fredda dell’Atlantico del Nord.

Allerta gialla

Il tempo previsto per il Capodanno 2021 dal punto di vista delle condizioni meteorologiche, indicano che è in corso una nuova turbolenza che provocherà pioggia e nevicate anche in pianura.

Ci saranno possibili nevicate anche a bassa quota anche sull’Appennino ligure e localmente, anche sulle coste del savonese, dove avremo tramontana scura, oltre che su quello occidentale tosco-emiliano.

Secondo quanto affermato dal colonnello Mario Giuliacci, nei prossimi 15 giorni di gennaio ci sarà una forte ondata di freddo, che si accentuerà a cominciare dal 9, a causa della presenza di aria gelida in arrivo dal Circolo Polare Polare Artico.

Questa porterà un tempo instabile e a volte perturbato in gran parte della penisola con condizioni termiche favorevoli alle precipitazioni nevose.

In particolare nelle regioni settentrionali, fino a quote basse o in pianura; neve in collina o in media montagna sull’Appennino.