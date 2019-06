Allerta maltempo, grandine e forti temporali sulla penisola: ecco dove

Nuova ondata di maltempo si abbatterà sulla nostra penisola. Previsti grandine e forti temporali: ecco le zone interessate

Cambieranno nelle prossime ore le condizioni meteo sulla nostra penisola, attualmente asfissiata dalla forte e improvvisa ondata di caldo di origine africana, la quale ha portato un’innalzamento delle temperature attuali a 35 gradi, soprattutto nelle regioni a sud del Paese.

Il caldo prevarrà, secondo quanto previsto dai meteorologi, per l’intera settimana, fatta eccezione per alcune zone a Nord della nostra penisola, dove al contrario si prospettano giorni caratterizzati da un diffuso maltempo. Scopriamole nel dettaglio.

Ondata di maltempo al nord: le zone interessate

Nel corso della giornata di oggi, martedì 11 giugno, grandinate, temporali e rovesci interesseranno infatti la zona Nord Ovest dell’Italia, il Trentino alto Adige, la zona Ovest della Lombardia e la zona a Nord del Piemonte.

Sparsi gli addensamenti nuvolosi sulle dorsali appenniniche. Mentre al sud domineranno il sole e temperature elevate.

Per la giornata di domani mercoledì 12 Giugno, è previsto invece un generale aumento delle temperature soprattutto al sud, e meteo variabile con possibili rovesci al Nord, in particolare in Lombardia, dove nelle ultime ore il Lago di Como, è straripato e sono stati necessari sacchi di sabbia sul lungolago per contenere il flusso dell’acqua.

A partire da giovedì 13 Giugno la rimonta dell’anticiclone africano porterà invece nelle zone settentrionali non solo un deciso aumento delle temperature, ma anche condizioni meteo più stabili.