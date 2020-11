Allerta alimentare, prodotti Pam Panorama ritirati per rischio chimico

La notifica alimentare avverte i consumatori che dei prodotti sono stati ritirati da noti supermercati per rischio chimico: coinvolto Pam Panorama.

Il Ministero della Salute ha comunicato sul portale web apposito una notizia di richiamo alimentare.

L’ente preposto ha dovuto ritirare da supermercati, noti e non, alcuni prodotti alimentari per rischio chimico. La salute dei consumatori è importante e metterli subito al corrente di anomalie riscontrate nei prodotti in commercio è basilare.

Ecco tutti i dettagli dei prodotti ritirati.

Prodotti ritirati da Pam Panorama

Un altro richiamo è giunto all’attenzione dei consumatori per la presenza di ossido di etilene in alcuni prodotti alimentari in commercio.

Le classiche analisi di routine hanno infatti dimostrato che alcuni semi di sesamo e dei semi mix biologici per insalate sono contaminato dal pericoloso ossido di etilene. Sono prodotti a marchio Pam, Panorama e Cerreto Amanti del Biologico.

I semi biologici a marchio Cerreto Srl sono prodotti nello stabilimento in provincia di Reggio Emilia in via G. Verdi 15, a Gattatico.

Il Ministero della salute consiglia ai consumatori di non consumare per nessun motivo questi prodotti se acquistati prima di leggere la notifica alimentare.

In caso di acquisto è bene restituirli al negozio e chiedere rimborso o sostituzione del prodotto.

Informazioni utili per riconoscere i prodotti ritirati

Ecco tutto quello che dovete sapere per riconoscerli e non consumarli: