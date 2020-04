Allarme a Pineto, in provincia di Teramo. Uno studente, appena 18enne, è scomparso dalla sua abitazione.

Sono in corso le ricerche del ragazzo scomparso ieri pomeriggio da Pineto, paesino in provincia di Teramo.

Studente scomparso a Teramo

È scattato nel pomeriggio di ieri l’allarme a Pineto, in provincia di Teramo. È proprio dal paesino abruzzese che è scomparso un ragazzo di 18 anni.

Nel pomeriggio di mercoledì, come riporta anche Il Messaggero, il giovane, in sella alla sua bici, si è allontanato dalla sua abitazione.

In serata, non vedendolo rientrare, i genitori hanno allertato le forze dell’ordine. Immediate sono scattate le ricerche nelle zone limitrofe all’abitazione e nel territorio teramano.

Il timore è che il ragazzo possa essere rimasto vittima di un incidente, mentre si trovava in sella alla sua Mountain Bike.

Ricerche a tappeto

Stando a quanto riferito dai familiari, il ragazzo non avrebbe avuto motivo di allontanarsi da casa di sua volontà. Nessun litigio o situazioni particolari avrebbero potuto far presagire una sparizione volontaria.

I genitori del giovane temono che il figlio possa aver accusato un malore o possa essere stato coinvolto in qualche incidente. È per questo che gli uomini della Polizia di Teramo stanno battendo tutto il territorio, in cerca di qualche indizio.

Le forze dell’ordine hanno invitato a contattarli, nel caso venisse ritrovata una bici nella zona di Pineto o nei pressi del paese. Intanto cresce l’angoscia a Pineto per conoscere le sorti del giovane.

Le ricerche sono scattate immediatamente dopo la denuncia, ma, per ora, gli inquirenti non escludono alcuna pista.

Si valuta anche l’allontanamento volontario del ragazzo, nonostante pare non vi fossero motivi particolari che possano averlo spinto ad uscire di casa per non farvi più ritorno.