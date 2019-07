Nuove presenze di squali nel Mediterraneo. Sabato l’ultimo avvistamento, nuotava sotto costa. Le spiagge dove sono stati avvistati gli squali.

In Italia aumentano gli avvistamenti degli squali, il clima tropicale e l’aumento delle temperature sono le cause principali che inducono gli squali a popolare le nostre acque.

La Guardia Costiera ha inviato un comunicato su come comportarsi in caso di avvistamenti di squali o altre specie acquatiche. Ai fini della sicurezza balneare risulta essere necessario allontanarsi immediatamente dalla costa.

Dove sono stati avvistati gli squali in Italia

Di seguito le spiagge dove sono stati avvistati gli squali nel mare italiano. Ultimo avvistamento in Calabria.

L’ultimo avvistamento di squali in Italia risale a sabato scorso. In Calabria, sulla spiaggia di Catone, si diffonde la paura per l’avvistamento di uno squalo.

Ulteriori segnalazioni arrivano dalla Guardia Costiera di Messina. Nello Stretto di Messina la presenza di squali e di altre specie acquatiche potenzialmente pericolose per l’uomo, risulta essere sempre maggiore.

Così come nel Reggino dove alcuni pescatori hanno avvistato uno squalo bianco di circa due metri durante una battuta di pesca a largo di Caulonia.

Crescono, dunque, gli avvistamenti di squali nel mar Mediterraneo. Uno degli esemplari più noti avvistato è lo squalo Mako, specie nota per essere icona del film “Lo Squalo” di Steven Spielberg. E’ uno dei più pericolosi al mondo insieme allo squalo Bianco e allo squalo Tigre, un vero predatore, capace di compiere grandi salti fuori della superficie dell’acqua, tanto affascinante quanto pericoloso.

Aumenta anche la frequenza del pesce spada nelle acque del Mediterraneo, è stato avvistato nelle acque di Bagnara Calabria a pochi metri dalla riva. La vicinanza e la presenza di tali pesci a pochi metri dal bagnasciuga desta numerose preoccupazioni.