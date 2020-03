Allarme Migranti, Unione Europea sbotta. Von der Leyen: “Grazie Atene”

L’emergenza migranti si fa sempre più preoccupante: l’Ue mantiene la sua linea di condotta mentre il premier greco muove le sue accuse alla Turchia.

Von der Leyen ha constato con i suoi occhi la situazione migranti ai confini di terra con la Turchia.

Il pugno duro dell’Ue

Dopo i fatti delle ultime ore al largo della Grecia, la situazione migranti è diventata quasi insostenibile. Ursula von der Leyen, presidente Ue, si è recata ai confini di terra di Grecia e Turchia per constatare con i suoi occhi la gravità della situazione. I migranti provenienti dalla Siria continuano a premere per poter entrare in Europa.

Dopo la visita la presidente ha affermato nel corso di una conferenza stampa, come si legge su TgCom24, che:

“Grazie Atene. Chi cerca di mettere alla prova l’unità dell’Europa resterà deluso. Manterremo la nostra linea e la nostra unità avrà la meglio. E’ tempo per un’azione concertata e per il sangue freddo. La Turchia non è un nemico e le persone non sono mezzi per raggiungere un obiettivo”.

Il primo ministro greco Kyriakos Mitstotakis, però, ha accusato Ankara di aver violato l’intesa con l’Unione. Secondo lui, infatti, la Turchia avrebbe incoraggiato l’ingresso di migliaia di migranti in territorio greco forzando le frontiere.

Le frontiere greche sono la porta all’Europa

Questa l’affermazione di Michel, il presidente del consiglio europeo che, rivolgendosi ad Atene, ha ribadito il sostegno che la Grecia sta dando a tutta l’Europa con i suoi mezzi. Per Michel, dunque, il lavoro che sta facendo la Grecia è fondamentale e tutti devono agire rispettando il diritto internazionale ma soprattutto, per la dignità dell’uomo. Inoltre, ha ribadito l’accordo sancito con la Turchia relativo ai migranti. Un accordo che l’Ue garantirà sia rispettato ed applicato.