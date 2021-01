Allarme in volo, Boeing sparisce dai radar: 62 persone a bordo inghiottite dal nulla

Sono ore di apprensione in Indonesia per un Boeing in volo con 56 passeggeri a bordo tra cui bambini, in corso le ricerche.

Il velivolo era partito da Giacarta ed era diretto a Pontianak ma all’improvviso è sparito dai radar. Le ultime notizie sulla vicenda che sta tenendo col fiato sospeso.

Il volo partito da Giacarta e poi sparito: cosa è accaduto

La vicenda che arriva dall’Indonesia ha dell’incredibile ma sta tenendo tutti con il fiato sospeso.

Un volo di linea infatti è sparito dai radar questa mattina e non si sa nulla sulla sorte dei passeggeri.

Si trattava di un Boeing B737-500 che faceva capo alla compagnia Sriwijaya Air stava eseguendo un volo di routine ed a bordo ospitava più di 50 passeggeri.

Secondo le prime notizie sull’accaduto, come riporta anche Fanpage, il volo era il SJ182 partito dalla capitale Giacarta e diretto a Pontianak.

Mentre sovrastava la provincia di Kalimantan Ovest dell’aereo si sono perse le tracce.

A riferirlo le autorità aeroportuali che hanno riferito come all’improvviso il Boeing sia uscito dalla zona controllata dai radar intorno alle 8.40 orario italiano, ad appena 4 minuti dalla partenza.

Secondo le prime ricostruzioni l’aereo avrebbe perso quota all’improvviso: sarebbe sceso per più di 3 chilometri in meno di un minuto.

Un simile accadimento non fa ben sperare per la sorte dei passeggeri a bordo del volo anche se non si conoscono ancora le cause.

Ore di apprensione per i passeggeri dell’aereo: gli ultimi aggiornamenti

Tutto il mondo è con il fiato sospeso per le notizie che frenetiche giungono dall’Indonesia.

Le operazioni di ricerca e soccorso sono scattate immediatamente all’allarme dato dalla sparizione dai radar del velivolo.

Dalle primissime indiscrezioni pare che i soccorsi abbiano avvistato nella baia di Jakarta quelli che sono riconducibili a detriti di un aereo.

BREAKING First debris found by rescue team in Jakarta bay https://t.co/gjxIxEX22N pic.twitter.com/9qnMv4zMfX — AIRLIVE (@airlivenet) January 9, 2021

Le conferme sull’appartenenza di quei detriti all’aereo scomparso non sono però ancora giunte.

Ad essere diffusa è la notizia che a bordo del velivolo vi erano 62 persone tra passeggeri ed equipaggio.

Tra i 56 passeggeri vi erano anche 7 ragazzi e 3 bambini come riporta il sito Air Live.

La compagnia proprietaria dell’aereo riferisce che per ora si astengono dal rilasciare qualunque dichiarazione ufficiale in attesa di approfondimenti.

Di certo pare che il Boeing fosse un velivolo datato, con i primi voli risalenti al 1994.

Le prossime ore saranno cruciali per capire cosa sia accaduto e se vi sono sopravvissuti.