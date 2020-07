Allarme dell’Antitrust, Dumping fiscale: cos’è e come funziona?

L’Antitrust ha lanciato l’allarme sul dumping fiscale che fa perdere all’Italia ben 8 miliardi di $ all’anno.

Che cos’è e come funziona il dumping fiscale? A spiegarlo è Roberto Rustichelli, Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che nell’audizione alla Camera del 2 luglio traccia uno scenario delle conseguenze che derivano da una concorrenza fiscale sleale tra paesi europei.

Il dumping fiscale è il

“ribasso di aliquote e pressione fiscale da parte di uno stato per attrarre contribuenti ed investitori da altre parti del mondo per trarne guadagni sul fronte delle imposte dirette e sui loro consumi in loco”.