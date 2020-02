Nuovo allarme alimentare, questa volta relativo alle vongole che sono state richiamate dalla Coop Alleanza: ecco il lotto, scadenza e motivazione del ritiro.

C’è un nuovo allarme alimentare che si aggiunge a quello degli scorsi giorni: oggi sono le vongole le protagoniste di questo ritiro alimentare.

Lotto e motivazione del richiamo alimentare

Dopo le uova, le barrette e altri prodotti alimentari che sono stati ritirati dopo il richiamo del Ministero della Salute, oggi arriva una nuova comunicazione che riguarda le vongole.

La Coop Alleanza ha diramato un comunicato dove conferma il richiamo del prodotto – vongole o lupini – da loro venduti. L’avviso si trova sul sito ufficiale della Coop con la segnalazione del richiamo alimentare.

Il lotto e la scadenza del prodotto è il seguente:

Lotto 0035C confezionato il 04/02/2020

La motivazione di tale allerta è per la presenza di Escherichia Coli oltre ai limiti che sono consentiti per legge. Se si consuma il lotto indicato, come evidenzia il comunicato, si potrebbe rischiare una intossicazione essendo che nel prodotto è presente questo batterio oltre i limiti di legge.

Si evidenzia inoltre che il lotto in questione è stato venduto nei seguenti punti vendita di Coop Alleanza:

TITAN-COOP San Marino

ANDREA COSTA Bologna

RAVENNA – GALLERY Ravenna

IperCoop CENTRO BORGO Bologna

IperCoop Città delle Stelle Ascoli Piceno

IperCoop CENT. D’ABRUZZO San Giovanni Teatino

IperCoop Lungo Savio Cesena

IperCoop Globo Lugo

CERVIA MAZZOTTI Cervia

Ipercoop MIRALFIORE Pesaro

In caso si fosse acquistato questo lotto all’interno di uno dei punti vendita segnalati, la Coop chiede che lo stesso venga restituito e non consumato: si potrà ottenere il rimborso totale d’acquisto oppure un cambio.