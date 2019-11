L’allarme a Genova per il maltempo è vero ma la notizia che sta girando su Whatsapp, spaventando gli utenti, è una bufala

Se il maltempo sta generando un vero e proprio allarme a Genova e in altri punti di Italia, una notizia falsa sa alimentando paura agli utenti.

La fake news sul viadotto Sori

In queste ore gli utenti di Genova e non solo sono stati raggiunti da un messaggio tramite Whatsapp, partito e condiviso a macchia d’olio. Lo stesso ha il seguente testo:

“un amico di mio marito è geologo e ha detto di non prendere il ponte, perché dopo questo mese di piogge era già pericoloso all’80% ora lo è al 160%”

In queste ore di paura dopo il crollo del viadotto della A26, un messaggio del genere non può che creare panico tra gli abitanti delle zone colpite dal maltempo.

Il viadotto Sori è quello della A12 Genova Livorno e questo allarme in poco tempo è diventato virale e le persone hanno pensato di non fare più quella strada. Ma la Regione Liguria ha voluto mettere un freno alla situazione con un Tweet dove viene spiegato e smentito quando evidenziato in quel messaggio, che sta facendo il giro degli utenti italiani.

La stessa Regione Liguria invita i cittadini ad informarsi presso le fonti ufficiali e istituzionali prima di divulgare notizie che non sono state confermate ufficialmente.

Per quanto riguarda Autostrade per l’Italia non ha ancora diramato alcuna nota in merito, ma ha confermato essere una notizia non attendibile e falsa. Per questo motivo i Carabinieri di Sori hanno avviato una inchiesta per procurato allarme e stanno lavorando al fine di identificare chi ha inviato il vocale in quesione poi diramato.