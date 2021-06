Alla scoperta di Daniele Paciello, il fratello maggiore di Awed

Visita sorpresa all’Isola dei Famosi, arriva Daniele Paciello fratello dello Youtuber , Simone Paciello meglio conosciuto come Awed.

Simone Paciello in arte Awed ha una sorella minore e un fratello maggiore, piuttosto riservato quando si tratta di parlare della sua famiglia anche perché ne la sorella ne fratello lavorano con i social come fa lui.

La famiglia Paciello

La riservatezza familiare è una caratteristica in casa Paciello, infatti di Awed, naufrago all’Isola 2021 noto youtuber e influencer, sappiamo che appartiene all classe 1996, che è originario di a Napoli ed è nato il 12 luglio.

È’ stato proprio lui il primo concorrente della nuova edizione del reality show a essere annunciato. Lo YouTuber comincia a caricare video su YouTube che aveva solo 16 anni.

Si trattava per lo più di reazioni e commenti a video, quelli che lui stesso considerava programmi televisivi “trash”, solo che con il tempo ha fatto numerosi proseliti tanto che iniziata la sua popolarità riesce a raggiungere i 2 milioni di iscritti sulla piattaforma di YouTube.

Della vita privata di Simone, si è parlato della storia con l’attrice Ludovica Bizzaglia, e poi gli sono stati attribuiti diversi flirt, per altro mai dichiarati, con la youtuber Giulia Penna e con Giulia De Lellis. Ma della famiglia di origine quasi nulla.

Il fratello maggiore Daniele Paciello

Daniele Paciello, non ha nulla a che vedere con il modo dello spettacolo e se non si conoscesse il nome vero di Awed (lo Youtuber candidato addirittura alla vittoria), probabilmente non farebbe parlare di sé.

Di certo non passerà inosservato, dotato com’è di uno sguardo penetrante con occhi di ghiaccio, su cui nessuno potrà sollevare dubbi come nel caso di Akash Kumar.

Di lui si sa che ha un profilo Instagram, nel quale però si possono reperire poche informazioni e che ha al seguito un paio di migliaia di follower. Nelle informazioni che lo riguardano sui social network una delle ultime foto lo vedono accanto al suo papà.

Daniele Paciello con il Papà

Nato nel 1992 si è laureato da qualche tempo ( ma non se ne conosce la materia), ad oggi si sa che si divide tra la Campania e Milano.

Sempre dalle poche foto raccolte su Instagram sappiamo che Daniele ama lo sport, viaggiare ed ha una fidanzata.

Oltre che è previsto il suo volo per l’Honduras, alla volta dell’Isola dei Famosi per sostenere Awed.