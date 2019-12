All Together Now 2019, chi sono le 100 persone che compongono il muro umano?

All Together Now 2019, chi sono le 100 persone che compongono il...

All Together Now 2019-2020 tornerà tra poco in onda su Canale 5 con Michelle Hunziker, J-Ax e i 100 personaggi che compongono il muro umano

Scopriamo insieme chi sono nel dettagli i 100 personaggi che fanno parte del muro umano del game show di All together now.

Il cast di All Together Now 2019-2020

All together now torna da mercoledì 4 dicembre 2019, su Canale 5. Il game show condotto da Michelle Hunziker, con J-Ax nelle vesti di capitano del muro, accoglierà anche questa volta cento personalità che comporranno il cosiddetto “muro umano”.

Saranno 6 puntate, nel corso delle quali impareremo a conoscere meglio i 100 esperti della musica, volti noti dello spettacolo e ospiti in generale!

Chi sono le 100 persone del muro

Sono ben 100 le persone che compongono quel muro, tra artisti celebri e meno conosciuti che decideranno man mano le sorti dei concorrenti in gara. Ecco i loro nomi:

Marc Mari nota cantante lirica

Marika Voice conosciuta come vocalist nelle discoteche

Forlenzo Massarone cantante conosciuta per The Voice 2014

Manuel Meli noto doppiatore italiano

Samantha Fantauzzi attrice di teatro seconda classificata Amici 3

Luca Valenti noto per X Factor 2015 ora attore e cantante

Marcella Ovani nota per le Lollipop ora cantante solista

le Karma B Drag Queen e performer

Morena Marangi: nota per L’isola di Adamo ed Eva – ballerina e attrice

Chiara Canzian nota cantautrice figlia di Red Canzian

Ginta Biku nota cantante lituana, ex concorrente di All Together Now

Ben Dj tunisino e noto dj internazionale

Timothy Cavicchini concorrente di The Voice e cantante

Palla e Chiatta youtuber, cantanti e performer

Giancarlo Genise noto vocal coach

Benedetta Caretta ha partecipato a Io canto e The Voice, oggi cantante

Claudia Casciaro nota per Amici 12 e oggi cantante

Francesca Ceci attrice di fiction, cinema e teatro

Jonathan Heitch partecipante Top Dj

Susanna Gecchele conduttrice televisiva e cantante

Emma Gordon nota cantante

Surry performere e youtuber

Nathalie vincitrice di XFactor4 e oggi cantautrice

Space One noto rapper

Le Donatella nonte per essere cantanti, ex X Factor – GfVip e vincitrici dell’ Isola dei famosi

Fernando Proce ci fa compagnia come speaker R101

Mietta nota cantante

Simona Bencini leader dei Dirotta su Cuba oggi cantante

Silvia Mezzanotte voce dei Mattia Bazar, cantante

Cizco non solo cantante ma anche inviato de Le Iene

Miriam Della Guardia allieva Saranno Famosi oggi ballerina

Leonardo Monteiro allievo di Amici, oggi cantante – ballerino per il teatro e non solo

Ketty Passa nota cantante

Veronica Rega ricordata per essere una ex concorrente GF 5

Davide Papasidero vincitore Castrocaro 2013, concorrente di XFactor e cantante

Valentina Parisse nota cantante

Serena Savasta nota cantante

Andrea Scarcella noto attore

Valentina Shanti nota cantante

Melissa Sylla nota cantante

Sunymao non solo cantante lirica ma anche presentatrice e cosplayer.

Alessia Tavian musicista e cantante

Alma Manera nota cantante

Ronnie Jones noto cantante e compositore statunitense.

Marco Ligabue chitarrista e cantante

Alessia Fabiani nota showgirl

Melita Toniolo nota per il Grande Fratello e modella

Antonella Lo Coco concorrente XFactor 2012 e cantante

Serena Menarini nota cantante.

Mariana Rodriguez concorrente Grande Fratello e modella

Isotta Tomazzoni dj e speaker radiofonica

Marta Torre modella – influencer e ballerina

Andrea Cardillo allievo saranno Famosi e musicista

Elisa Scheffler influencer e modella

Giorgio Vanni noto cantante di sigle di cartoni animati