All Together Now 2020, anticipazioni: quando inizia, giudici, retroscena

Mercoledì 4 novembre andrà in onda la prima puntata della terza edizione di All Together Now, scopriamo tutte le novità del musical show di Canale 5!

Al timone sempre Michelle Hunziker affiancata da J-Ax e da tre giurati d’eccezione: scopriamo tutti i retroscena di uno dei programmi più attesi del 2020!

All Together Now 2020, data di inizio e concorrenti

Gli appassionati del musical show di Canale 5 potranno star sereni: anche per il 2020 All Together Now inizierà il suo percorso ed ormai l’inizio è alle porte.

La data attesa è mercoledì 4 novembre 21.20 su Canale 5. Inizialmente il palinsesto avrebbe dovuto prevedere il musical show al giovedì ma si è preferito evitare lo scontro diretto con la fiction Rai Doc- Nelle tue mani.

Come lo spot ufficiale conferma alla guida del programma ci sarà sempre l’amatissima Michelle Hunziker che con la sua carica e simpatia guiderà il muro dei 100 sulle note dei brani proposti dai concorrenti.

Accanto a lei, anche per la terza edizione del programma che è un mix tra gioco e talent, vi sarà il rapper J-Ax per giudicare i 12 cantanti in gara che affronteranno il grande impatto emotivo dato dal pubblico per dimostrare a tutti la loro bravura canora.

Anticipazioni 4 novembre: chi sono i giudici e prime indiscrezioni

Molte saranno le novità per questa terza edizione, a partire prima di tutto dai giurati.

Il poliedrico rapper J-Ax non sarà da solo infatti com’è stato per le passate edizioni ma sarà coadiuvato in questo compito da altri tre nomi famosi.

Accanto ad Alessandro Aleotti in arte J-Ax ci saranno infatti altri tre famosissimi ed amato cantanti: Rita Pavone, Anna Tatangelo e Francesco Renga.

Una giuria di tutto rispetto dunque che porterà il programma ad un altro livello rispetto alle edizioni precedenti, virando più al talent ma con la finalità di essere un gioco che diverte e che coinvolge tutti in studio e a casa.

I quattro giudici avranno la possibilità inoltre di ribaltare la decisione del muro dei 100, si preannunciano polemiche accese!

Alcune indiscrezioni sono già trapelate e danno dei retroscena già in fermento: come riporta anche Notizieh24 due dei 4 giurati sarebbero già ai ferri corti.

A dichiararlo sarebbe stata proprio la stessa Michelle Hunziker che ha svelato come tra Francesco Renga ed Anna Tatangelo durante e riprese siano volate frecciatine e scambi di opinioni piccati.

“In giuria loro ‘litigano’ tutto il tempo..si punzecchiano e fanno ridere. Sembrano marito e moglie”

Ha affermato Michelle.

La novità principale riguarda però proprio la gara ed i concorrenti che saranno infatti solo 12, per poter raccontare al meglio la storia di ognuno, fatta di sogni e sofferenze.