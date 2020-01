Chi è Alketa Vejsiu, la conduttrice albanese, tra le donne volute da Amadeus al Festival di Sanremo 2020

Scopriamo tutti i segreti di Alketa Vejsiu, la bellissima conduttrice di Tirana al Festival di Sanremo 2020.

Chi è Alketa Vejsiu

36enne, nasce il 19 gennaio del 1984 a Tirana, in Albania, sotto il segno del capricorno. Proprio nella sua nazione d’origine è uno dei volti simbolo della televisione, per cui conduce e produce numerosi programmi di successo.

Nel frattempo, si laurea a in Economia Aziendale presso l’Università di Tirana e si occupa di marketing e comunicazione per diverse aziende.

Grande appassionata dell’Italia, impara l’italiano per merito delle trasmissioni Rai e Mediaset e lo perfeziona a scuola.

In Albania, inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo a soli 17 anni, debuttando alla conduzione di 12 Dreams of a Summer Night. Da quel momento la popolarità della donna cresce sempre di più!

Conduce show di enorme successo, come le versioni albanesi di Dance With Me, Ballando con le stelle, X Factor, C’è posta per te, Tale e Quale Show, Chi ha incastrato Peter Pan? e Canzonissima.

Negli anni diventa produttrice di programmi e costruisce il suo impero di influencer su Instagram, dove viene seguita da migliaia di seguaci.

Alketa Vejsiu conquista anche il settore dei matrimoni: fonda un marchio di abiti da sposa e si occupa di servizi fotografici e di make-up. Inoltre crea la rivista “Class”, che guida da diversi anni con successo.

Nel 2020 viene scelta da Amadeus per calcare il palco dell’Ariston in occasione della nuova edizione del Festival di Sanremo.

Marito e figli

Il personaggio di Alketa è molto in vista in Albania e potrebbe esserlo presto anche in Italia, dopo la partecipazione al Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Nonostante la notorietà acquisita dalla bella e talentuosa Vejsiu, la conduttrice è molto riservata e continua a mantenere celati molti dettagli della sua vita.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, pare che Alketa sia sposata da anni e che dal matrimonio siano nati due bambini.