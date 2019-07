Alitalia, Fs sceglie Atlantia per rilanciare al compagnia aerea: “Iniziamo subito”

Alitalia sceglie Atlantia ed è pronta per la sua operazione di rilancio per il futuro. Ecco tutti i dettagli

Dopo tante trattative Alitalia ha scelto ed è pronta per la sua scalata verso il nuovo futuro della compagnia. Che cosa è successo?

Alitalia ha scelto Atlantia

Ferrovie dello Stato, dopo mesi di trattative e una ultima riunione di quattro ore per valutare tutte le proposte interessanti ricevute ha optato per Atlantia come partner in affiancamento a Delta Airlines – nonché al Ministero della Finanza – per rilanciare la compagnia italiana.

Una nota ha ufficializzato la scelta e l’inizio dell’operazione:

“la compagnia inizierà a lavorare con i partners per condividere un piano industriale”

Ci sono alcuni partners quindi per salvare la compagnia aerea e andare avanti in un progetto futuro, che vede l’affiancamento del gruppo ferroviario italiano con il Ministero dell’Economia, Delta Airlines e la holding firmata Benetton.

Altri tre candidati non sono stati presi in considerazione ed escono dal progetto, come Toto – German Efromovich e Claudio Lotito. Per quanto riguarda questi tre partners, le motivazioni di esclusione riguardano comunque discorsi di natura finanziaria e politica : Lotito, per esempio, non avrebbe concordato e comunicato solide garanzia patrimoniali.

Le parole del vice premier Di Maio

Il vice premier Luigi Di Maio si è espresso sulla questione dichiarandosi entusiasta del risultato ottenuto:

“erano arrivate tante offerte ma la scelta va ad atlantia”

Considerando vari aspetti che sono stati fondamentali, per trovare la giusta soluzione alla messa in porto dell’operazione:

“sulla revoca della concessione ad autostrade non indietreggiamo di un centimetro”

Ricordando le 43 vittime del Ponte Morandi di Genova, tutte le famiglie sfollate e quando accaduto intorno alla tragedia.