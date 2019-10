Alitalia, Lufthansa entra in gioco. Lettera a Fs e Mise per partnership

La compagnia tedesca si propone come alternativa a Delta, ma non valuta di entrare nel capitale della nuova società

Lufthansa fa di nuovo capolino nella vicenda Alitalia, inviando una lettera a Ferrovie dello Stato e Mise, per proporre una partnership.

La proposta di Lufthansa ad Alitalia

La compagnia tedesca Lufthansa avrebbe inviato ieri una lettera indirizzata al Ministero dello Sviluppo Economico e Ferrovie dello Stato nella quale si proporrebbe come alternativa a Delta.

Una proposta di partnership commerciale: niente soldi per le azioni, dunque, ma solo un appoggio esterno. Lufthansa tenta quindi di tagliare fuori Delta Airlines, compagnia americana che fa parte, come l’aviolinea italiana, dell’alleanza Skyteam.

“Abbiamo sempre detto che il mercato italiano per noi ha un grande significato, è uno dei più importanti mercati stranieri”,

ha spiegato un portavoce della compagnia tedesca all’Ansa.

Un’Alitalia ristrutturata, dunque, quella a cui mira la compagnia tedesca.

La replica di Benetton

La linea di Luciano Benetton, la cui impresa di famiglia è azionista di maggioranza di Atlantia, sembra essere piuttosto chiara:

“L’obiettivo deve essere veramente dare un futuro ad Alitalia, non un rinvio o una soluzione transitoria”

Una compagnia, quella tedesca, che a detta di Benetton ha molta esperienza, il che potrebbe far propendere per una partnership con Lufthansa. D’altro canto, però, la compagnia tedesca non intende investire denaro, mentre Delta ha confermato il suo impegno per l’acquisizione di una quota del 10% per un corrispettivo che si aggira intorno ai 100 milioni. Alitalia, d’altronde, non passerebbe indenne all’alleanza tedesca.

La compagnia italiana dovrebbe, infatti, pagare delle penali di circa 300 milioni di euro e a pagarle dovrebbe essere proprio la newco. Una spada di Damocle che renderebbe più ardua la ripartenza di Alitalia. Tasselli difficili da rimettere insieme, soprattutto in vista della scadenza del 15 ottobre, termine ultimo per la presentazione delle offerte vincolanti da parte delle varie compagnie.