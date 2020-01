Alitalia, Lufthansa in partnership commerciale: “Meglio dell’investimento”

Partnership commerciale Alitalia Lufthansa: Leogrande ha annunciato che Giancarlo Zeni sarà il nuovo Direttore generale

“Meglio partnership che investimento”

La compagnia aerea tedesca Lufthansa continua a tenersi alla larga da un investimento diretto in Alitalia.

In caso di ristrutturazione, Lufthansa è pronta per entrare in partita. Il responsabile per Lufthansa del dossier della compagnia italiana, Joerg Eberhart, Presidente e CEO di Air Dolomiti, ha detto sì a una alleanza commerciale, ma un netto no a un ingresso nel capitale.

Eberhart propone una partnership commerciale:

“Nonostante gli incontri positivi avuti finora con Fs e Atlantia non abbiamo finora trovato un piano comune che consenta a Lufthansa di proporre un investimento”.

Per rilanciare la compagnia italiana è più vantaggiosa una partnership commerciale che un investimento una tantum – come evidenzia anche il Sole 24 Ore.

Risanamento: c’è necessità di un alleggerimento dei costi

Eberhart ha inoltre sottolineato che un risanamento di ampio respiro dovrebbe prevedere un

“abbassamento costi con accordi e contratti nei mercati”

e un utilizzo maggiore sia delle macchine che del personale.

In caso di ulteriori perdite la compagnia dovrà valutare anche ad un ridimensionamento ovvero ad una riduzione della flotta e del personale navigante.

Anche se è

Un’”ultima ratio”.

Non è un fine per sé ridurre il personale poi si risana l’azienda. Prima bisognerebbe provare tutto.

Anche lo stesso Governo ha sottolineato che il mantenimento dei livelli occupazionali è una priorità.

Leogrande: Giancarlo Zeni, il nuovo direttore generale

In sede di in audizione alla commissione Trasporti della Camera il commissario straordinario di Alitalia Giuseppe Leogrande ha annunciato che Giancarlo Zeni sarà il nuovo direttore generale della compagnia aerea.

Zeni ha maturato pluriennale esperienza di amministratore delegato di Blue Panorama, per questo Leogrande ha sottolineato di avere necessità di competenze specifiche.

Durante il periodo di amministrazione straordinaria, Leogrande ha ricordato che la compagnia ha bruciato circa 300 milioni di euro all’anno.

Inoltre, sono state adottate quelle misure di efficientamento per ridurre le perdite prodotte per rendere più appetibile la compagnia aerea.