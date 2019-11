Alitalia, la resa di Giuseppe Conte: “Non abbiamo una soluzione”

Giuseppe Conte si arrende su Alitalia? E’ quello che emerge in queste ore dove una soluzione proprio non si trova

E’ resa su Alitalia, dopo tutte le possibili congetture e grandi manovre, secondo Giuseppe Conte sembra non esserci più nulla da fare.

La resa di Conte sulla compagnia aerea italiana

Nonostante la scadenza prevista non è stata formalizzata alcuna offerta per salvare la compagnia aerea italiana. Il Premier Giuseppe Conte ha spiegato ai giornalisti che la guida da parte di Ferrovie sembra essersi dissolta nel nulla con grande rammarico.

Nonostante questo Ferrovie dello Stato resterà a disposizione, per la compagnia italiana si dovrà optare per partnere di peso a livello internazionale.

Atlantia ha fatto un passo indietro mentre Delta ha rinnovato la sua proposta: tutto questo però vanifica quanto sino ad ora lavorato e ipotizzato per il salvataggio della compagnia. Parlando poi della controllata Aspi, la stessa ha un monopolio ingente in merito alle concessioni autostradali in Italia ma l’indebolimento degli ultimi tempi – soprattutto per la situazione in Liguria – rende l’esposizione troppo rischiosa nell’acquisizione della compagni italiana facendo anche in questo caso un passo indietro.

Il Premier ora segue una linea definitiva:

“vediamo se si confermerà l’interesse di lufthansa. la opzione di mercato è la soluzione preferita dal governo”

Con una valutazione che si sta svolgendo in queste ore, con proposte e alternative che potrebbero diventare di largo interesse.

Il piano firmato Lufthansa

Questo piano della compagnia tedesca non sarebbe ideale per quella italiana, che vedrebbe un ridimensionamento della flotta, personale e dettagli a vantaggio della tedesca stessa.