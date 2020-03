Alitalia, lotta al coronavirus: i voli per chi deve tornare in Italia

Alitalia lotta contro il coronavirus e ha messo a disposizione dei voli speciali per tutti i connazionali che devono rientrare in Patria. Ecco come funziona.

Alitalia si è messa in moto contro l’emergenza coronavirus creando dei voli speciali a disposizione dei connazionali che devono rientrare nel nostro Paese.

Voli speciali Alitalia: per chi sono e come si prenotano?

L’azienda italiana ha predisposto alcuni voli aerei che saranno a disposizione di tutte le persone che devono rientare in Italia, vista la situazione di pandemia da coronavirus.

Questa operazione viene fatta grazie al coordinamento con l’Unità di crisi della Farnesina con predisposizione di voli che saranno a disposizione di tutti i connazionali. Non solo, alcuni operareranno nei Paesi dove sono state disposte le restrizioni al fine di dare un aiuto concreto.

Tutte le compagnie aeree hanno deciso di sospendere i propri collegamenti, ma l’azienda garantisce ove possibile tutti i collegamenti con

Berlino

Bruxelles

Francoforte

Monaco

Parigi

Marsiglia

Cairo

Ci saranno anche voli a lungo raggio per:

Rio de Janeiro

San Paolo

Miami

Buenos Aires

L’azienda predispone un volo di andata e ritorno al giorno atterrando e decollando dagli aeroporti rimasti attivi come da decreto del Ministero dei Trasporti.

Il volo speciale per le Maldive decollerà il 16 marzo da Roma Fiumicino. Lo stesso farà scalo al Cairo e cambierà l’equipaggio, poi si partirà per andare a prendere gli italiani rimasti bloccati nel Paese a seguito delle restrizioni.

Il rientro a Roma è previsto per il 18 marzo. Una medesima operazione per i cittadini italiani che sono rimasti a New York o Londra – studenti compresi – per permettere loro di tornare a casa.

Le attività della compagnia sono state spostate da Milano Linate a Milano Malpensa Terminal 2. Per maggiori informazioni si consiglia di consultare il sito ufficiale della compagnia o chiamare il numero verde.