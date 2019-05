Alitalia, aumento bollette luce e gas per salvare la compagnia. Authority: “Evitare ripercussioni sulle famiglie”

Alitalia, aumento bollette luce e gas per salvare la compagnia. Authority: “Evitare...

Per salvare l’Alitalia è previsto un aumento dei costi delle bollette di luce e gas, con i commenti degli utenti che insorgono dinanzi a questo fatto. Cosa sta per succedere?

L’Alitalia prevede l’aumento delle bollette di luce e gas degli italiani?

L’aumento delle bollette per salvare la compagnia area

Un grande allarme per gli italiani che sono insorti nel momento in cui è stato preannunciato questo discorso. Come si evince anche da Il Sole 24 Ore, l’Autorità dell’Energia fa emergere la segnalazione lanciata direttamente al Governo e al Parlamento.

Nello specifico l’Arera chiede che venga modificato quanto prima la norma del Decreto Crescita, relativa proprio alla compagnia aerea italiana.

La richiesta evidenziata è proprio quella di evitare del tutto, che gli italiani si possano trovare davanti ad un aumento delle bollette con tutte le ripercussioni che emergeranno.

Il salvataggio della compagnia aerea italiana

Il riferimento di cui sopra è relativo ad una norma che è stata inserita proprio nel Decreto Crescita, come sostegno per la compagnia aerea.

Come spiegato dall’Autorità, ci sono due articoli – 37 e 50 – dove si sottolinea la possibilità nell’utilizzo di circa 650 milioni di euro. Questi soldi sono nei conti della CSEA per la copertura finanziaria prevista al fine di salvaguardare la compagnia.

Ma tutto questo, sembra che possa portare ad un importo differente sulle bollette. Per questo motivo l’Authority denuncia il rischio imminente:

“un incremento improprio dei mezzi per le famiglie e per le imprese, con possibili effetti negativi”

La questione è dunque ancora aperta e si attendono novità in merito, per scongiurare questi aumenti non di certo graditi.