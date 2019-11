Alioscia Grossi, chi è il nuovo ballerino di Amici 19: curiosità sul bambino prodigio di Chi ha incastrato Peter Pan

Chi è Alioscia Grossi? Da bambino prodigio di Chi ha incastrato Peter Pan? a nuovo ballerino di Amici 19

Scopriamo tutti i segreti di Alioscia Grossi, il nuovo ballerino di Amici 19, fortemente voluto da Veronica Peparini e Alessandra Celentano, già volto noto, da bambino, del programma di Paolo Bonolis Chi ha incastrato Peter Pan?

Chi è Alioscia Grossi

Alioscia Stefano Grossi nasce a Pietrasanta (Lucca) nel 2003.

Ha frequentato Liceo Linguistico G.Chini e nel frattempo ha continuato a coltivare la sua più grande passione, il ballo.

Alioscia è uno dei ragazzi che da bambino ha fatto parte di una delle scorse edizioni di Chi ha incastrato Peter Pan?. Paolo Bonolis lo ha anche invitato di recente in trasmissione, per mostrare come è diventato oggi.

Alioscia non è più un bambino, ma un ragazzo di sedici anni cresciuto e con grandi progetti. Ha vinto una borsa di studio per studiare danza a New York e per inseguire il suo sogno, quello di diventare un ballerino professionista. In occasione dell’invito, ha anche ballato mostrando a tutto il pubblico ciò di cui è capace.

Alioscia Grossi è riuscito a farsi notare anche nel programma di Maria De Filippi, Amici. Proprio lui è, infatti, il ragazzo che abbiamo visto ballare nella sfida con Vittorio ad Amici 17.

Dopo aver provato a far parte della classe di studenti di ballo del programma per diversi anni, sembra proprio che adesso ci sia riuscito. Alioscia, infatti, sarà il nuovo ballerino di Amici 19, voluto fortemente da Veronica Peparini e da Alessandra Celentano.

Vita privata e curiosità

Da piccolo, Alioscia non aveva proprio peli sulla lingua! Quando si trattava di fare domande agli ospiti, non si tratteneva minimamente.

Una volta, Alioscia chiese a Christian De Sica se davvero “se le ciulasse tutte, nei film”. Insomma, un personaggio esilarante che ora è diventato un ragazzo pieni di sogni e talento!