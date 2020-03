Alimenti ritirati dai supermercati per contaminazione. L’elenco dei prodotti

Ennesimo richiamo alimentare per le famose Bacche di Goji di nota marca da parte del Ministero della Salute. Ecco la motivazione e i lotti.

Lotto e scadenza confezioni Bacche di Goji

Il nuovo richiamo del Ministero della Salute riguarda i frutti rossi che vengono consumati dagli utenti e acquistati al supermercato all’interno delle loro confezioni.

Le Bacche di Goji in oggetto sono state prodotte dalla Zenone Iozzino Srl con marchio Zig. Lo stabilimento si trova in Via Castellamare a Gragnano – Napoli.

I tre lotti di prodotto che sono stati richiamati direttamente dal Ministero della salute sono i seguenti:



Lotto 19/308

Lotto 19/245

Lotto 19/207

Tutti con scadenza al 30 dicembre 2020.

Perché sono stati ritirati dai supermercati?

Questi prodotti presentano un rischio chimico dovuto un livello più alto di pesticidi di quanto consentito dalla legge. Le quantità maggiori riguardano – come da analisi eseguite dai tecnici :

Carbofuran

Fungicida esaconazolo

Questi sono due insetticidi dannosi per la salute e presenti all’interno del frutto rosso con quantità maggiori del consentito dalla legge.

Non sono i primi lotti che vengono ritirati in merito a questo frutto rosso dai tanti benefici con la stessa motivazione, come riportato in questo nostro articolo.

Indicazioni per il consumatore finale

Il Ministero della Salute chiede di non consumare il prodotto nei lotti e nella scadenza riportata sul documento (sotto allegato) e di restituirli al punto vendita più vicino.

Per ogni dettaglio e informazione aggiuntiva il consiglio è quello di consultare il sito ufficiale del Ministero della Salute.