I 10 alimenti potenzialmente pericolosi che hai in cucina

Quali sono alcuni degli alimenti più letali che abbiamo in cucina? Scopriamo i 10 più pericolosi presenti in credenza.

1. Semi di frutta

Tra gli alimenti pericolosi che abbiamo in cucina, ci sono i semi di frutta.

Come le mele, i semi di ciliegia contengono un tipo di acido cianidrico chiamato acido prussico. Pertanto, è bene non mangiare né semi di tale frutto, né di altri, come quelli dell’albicocca.

2. Rabarbaro

Le foglie di rabarbaro contengono acido ossalico che provoca calcoli renali. Ci vorranno 11 kg di foglie per essere fatali, ma molto meno per farti ammalare gravemente.

3. Noce moscata

La noce moscata è in realtà un allucinogeno. Sì, ci puoi cascare, ma si dice che solo 0,2 once di noce moscata potrebbero comportare a convulsioni e 0,3 once potrebbero portare a convulsioni.

Mangiarne una intera presumibilmente porterà a un tipo di “psicosi della noce moscata“, che include un senso di condanna imminente.

4. Patate

I glicoalcaloidi presenti anche nella belladonna, si trovano nelle foglie, negli steli e nei germogli delle patate.

Possono anche accumularsi nella patata se vengono lasciate troppo a lungo, specialmente alla luce. Mangiare glicoalcaloidi porterà a crampi, diarrea, mal di testa o persino coma e morte.

Si dice che solo da 3 a 6 mg per chilogrammo di peso corporeo potrebbero essere fatali. Evita le patate con riflessi verdognoli.

5. Mandorle

Esistono due varianti di mandorle, mandorle dolci e mandorle amare. Quelle amare presumibilmente contengono grandi quantità di acido cianidrico.

Si dice che anche mangiare 7-10 mandorle amare crude può causare problemi agli adulti e potrebbe essere fatale per i bambini.

6. Miele crudo

Poiché non passa attraverso il processo di pastorizzazione in cui vengono uccise le tossine nocive, il miele non pastorizzato spesso contiene grayanotossina.

Ciò può portare a vertigini, debolezza, sudorazione eccessiva, nausea e vomito che durano per 24 ore.

In genere solo un cucchiaio di grayanotossina concentrata può causare i sintomi di cui sopra. Consumarne più cucchiai sarebbe una cattiva idea.

7. Pomodori

Gli steli e le foglie dei pomodori contengono veleni alcalini che possono causare agitazione allo stomaco. Si dice che i pomodori verdi acerbi abbiano lo stesso effetto.

Dovresti arrivare a consumarne grandi quantità, affinché siano fatali. Non esattamente ad alto rischio, ma potresti evitare di mangiare foglie di pomodoro.

8. Tonno

Il pericolo nel tonno è il mercurio che il pesce assorbe. Una volta nel tuo corpo, il mercurio passerà attraverso i reni o viaggerà nel tuo cervello e presumibilmente ti farà impazzire.

La FDA raccomanda che i bambini e le donne in gravidanza non ne consumino tonnellate. Anche se è improbabile che una grande quantità di tonno mangiati anche in una sola seduta ti uccida, è una buona idea monitorare la tua assunzione settimanale.

9. Manioca

Le foglie e le radici di manioca sono sorprendentemente ricche di cianuro.

La manioca è una verdura tropicale originaria del Sud America, ma ha guadagnato popolarità in Africa, principalmente per il suo succo, che può essere fermentato per produrre una bevanda chiamata piwarry.

10. Anacardi

Gli anacardi grezzi che potresti trovare in un supermercato non sono in realtà crudi, poiché sono stati cotti a vapore per rimuovere l’urushiolo e anche i prodotti chimici trovati nell’edera velenosa.

Questa sostanza chimica può causare lo stesso effetto dell’edera velenosa o della quercia velenosa. Alti livelli di urushiolo possono presumibilmente risultare fatali.

Le persone allergiche all’edera velenosa hanno probabilmente una reazione allergica fatale al consumo di veri e propri anacardi crudi.