Gli alimenti a cui non puoi fare a meno per avere pelle, unghie e capelli da sogno

Gli alimenti a cui non puoi fare a meno per avere pelle,...

Sono i dettagli a fare la differenza e proprio per questo è fondamentale prendersi cura della pelle, unghie e capelli. Non sai da dove iniziare? Semplice, a tavola.

Seguire una sana alimentazione è utile non solo per mantenere il peso forma e per salvaguardare la propria salute in senso stretto ma è anche il modo per assimilare micro e macro nutrienti che rappresentano fonti indispensabili per avere un aspetto sano e curato, in maniera del tutto semplice e naturale.

Alcuni di questi alimenti, in particolare, agiscono direttamente su pelle, unghie e capelli, rinforzandoli e nutrendoli.

Ovviamente, una dieta a base di questi alimenti non esclude la possibilità, in maniera regolare e senza esagerare, di concedersi una squisita lasagna al forno o qualsiasi sia il proprio piatto preferito!

Vediamo quali sono.

Pelle, unghie, capelli: i migliori alimenti per rinforzarli e nutrirli

Lo zinco

Lo zinco è un minerale presente nella carne rossa, nei crostacei ma anche in prodotti di origine vegetale come i legumi, la frutta secca ed i funghi.

Una dieta povera di zinco è responsabile di pelle spenta, macchie biancastre sulle unghie e capelli fragili.

La vitamina C

Illumina l’incarnato, riduce borse ed occhiaie e controlla la produzione di sebo, evitando l’insorgenza di brufoletti sul viso. La vitamina C è l’elemento beauty per eccellenza e si trova in frutti come agrumi, ananas e kiwi e nelle verdure come lattuga e spinaci.

La biotina

La biotina è tra le vitamine alleate di bellezza per eccellenza e spesso viene assunta anche sotto forma di integratore. Puoi trovarla sia nella carne, nei cereali e nei legumi e sia nella frutta secca e nella verdura.

Le proteine

Le proteine sono tra i macronutrienti per eccellenza e vengono utilizzate dal nostro organismo per tantissime attività, dal trasporto di ossigeno alla riparazione dei tessuti ad esempio e svolgono inoltre una funzione di supporto, oltre che alle ossa ed agli organi anche a pelle, unghie e capelli.

È possibile trovarle soprattutto negli alimenti di origine animale come carne, pesce e latte.

La riboflavina

Nota anche come vitamina B2, offre sostegno alla crescita di unghie e capelli e si trova nelle carni bianche, nello yogurt e nel lievito di birra.

Il rame

Grazie alla sua azione antiossidante, il rame mantiene la pelle giovane e luminosa. Puoi trovarlo prevalentemente negli organi interni e nelle frattaglie di animali, coma ad esempio nel fegato.

La niacina

La niacina, o vitamina b3, ripara la pelle dai radicali liberi e ne previene l’invecchiamento. È possibile integrarla mangiando carni bianche e rosse, lievito di birra ed alcuni pesci come tonno e salmone.

La vitamina B6

Soffri di capelli grassi? Forse potresti avere una carenza di vitamina B6. La piridoxina, infatti, combatte la seborrea aiutandoti a mantenere i capelli puliti più a lungo.

È presente nel pesce azzurro, nelle uova e nei legumi.

Gli omega-6

Abbondanti nei legumi, cereali e relativi oli, gli omega-6 contrastano alcune malattie della pelle come dermatiti e psoriasi ed inoltre proteggono dall’invecchiamento precoce.

Il selenio

Quando si ha una carenza di selenio è le unghie tendono a spezzarsi spesso ed a crescere molto lentamente. Assicurati di assumerne a sufficienza consumando porzioni di frutti di mare, carne rossa e tuorli.