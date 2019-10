Tutti abbiamo sentito il detto “Sei quello che mangi“. Questa frase comune implica che i tipi di alimenti che consumi sono direttamente correlati al tuo aspetto esteriore. Il cibo, però, può influenzare il tuo umore e determinare la felicità o la tristezza.

I ricercatori hanno condotto esperimenti e studi per scoprire come gli alimenti influenzino l’umore di una persona.

Ci sono diversi componenti principali negli alimenti che possono avere un grande effetto sui tuoi sentimenti durante il giorno. Alcuni potrebbero sorprenderti.

Ecco cinque cibi che ti rendono felice e cinque cibi che ti rendono triste.

Spinaci

Gli spinaci non solo ti rendono forte come Braccio di Ferro, ma hanno due componenti che svolgono un ruolo importante nel migliorare il tuo umore per impedirti di diventare depresso: acido folico e magnesio.

Noci

Le noci hanno acidi grassi omega-3 che possono migliorare le tue capacità motorie e comportamentali e farti sentire più intelligente e più vigile e possono combattere la depressione per migliorare il tuo umore.

Le noci sono ricche di grassi e calorie, quindi è necessario consumarle in quantità moderate se non si desidera assumere più calorie di quelle necessarie durante il giorno.

Frutti di mare

I frutti di mare sono pieni di selenio, che combatte l’ansia e la depressione e aiuta in modo significativo la mente. Non solo il pesce è una proteina magra da consumare se stai cercando di mangiare più sano, ma ti aiuta a rimanere equilibrato.

2. Tè verde

Mentre la caffeina può aumentare il livello di stress, il tè verde contiene teanina, un ingrediente che ti mantiene calmo, fresco e raccolto. Invece di indulgere in una bevanda zuccherata con caffeina, siediti con una tazza di tè verde caldo per rilassarti. Il comfort di una tazza di tè caldo può calmare i nervi abbastanza rapidamente.

Tacchino

Sebbene il tacchino abbia una cattiva reputazione a causa del triptofano, gli studi hanno dimostrato che il triptofano aumenta la produzione di serotonina, che aiuta a calmare il cervello e combattere la depressione e altri disturbi associati al tuo umore.

Di seguito, i cibi che ti intristiscono.

Caffeina

Sì, il tè verde è una bevanda che ti rende felice, ma altre bevande contenenti caffeina, associate a molto zucchero, ti fanno sentire più ansioso e teso.

Dolcetti ricchi di zuccheri

C’è una ragione per cui ci schiantiamo sul letto dopo aver mangiato molti dolcetti come cupcake, torte, ciambelle e biscotti. Il livello di zucchero nel sangue aumenta, dandoci mal di testa e sonnolenza.

I dolcetti zuccherati sono carboidrati semplici con un elevato indice glicemico, che fanno agire lo zucchero velocemente, quindi si fermano, facendoti sentire pigro e stanco.

Alimenti fritti

Molti di noi probabilmente associano i nostri cibi di conforto con pollo e pesce fritto, ma mangiare cibi ricchi di grassi trans fa sì che il tuo cervello non funzioni al massimo del suo potenziale e può aumentare il rischio di essere depressi se tali alimenti sono consumati regolarmente.

Alcol

L’alcool è deprimente, dopo tutto. Se stai cercando un impulso nel tuo umore, potresti pensare di limitare o interrompere del tutto il consumo di alcol. Sì, lo sappiamo che è difficile, ma va fatto.

Patatine fritte

Adoriamo tutti mangiare un sacchetto di patatine. Tuttavia, gli oli con acidi grassi omega-6 che vengono fritti in molte patatine bloccano gli acidi grassi omega-3 che aumentano l’umore e aiutano il cervello a funzionare a livelli ottimali.