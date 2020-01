Alicia Bosco, chi è l’ex fidanzata di Paolo Ciavarro: vita privata e curiosità

Chi è Alicia Bosco, l’ex fidanzata di Paolo Ciavarro, il giovane tra i concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini

Scopriamo tutti i segreti di Alicia Bosco, la giovane classe ’94 che ha avuto una relazione con il bellissimo figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, Paolo Ciavarro.

Chi è Alicia Bosco

Nasce a Roma, il 23 dicembre del 1994, sotto il segno zodiacale del Capricorno. La giovane è alta 169 cm e pesa 56 kg.

Nel corso degli anni, Alicia ha continuato a studiare e si è dedicata, nel tempo libero, a vari lavoretti, tra cui quelli di cameriera e di baby-sitter, cercando di mantenere una sua indipendenza economica.

L’ex fidanzato Massimo Ciavarro

Nessuno conosceva Alicia fino al 2013, quando la giovane è diventata la fidanzata di Paolo Ciavarro. I due giovani sono sembrati parecchio innamorati per lungo tempo e le loro foto hanno fatto il giro del web. La relazione tra i due era ufficiale, tanto che si sono presentati ai rispettivi famigliari.

Nel 2014, la coppia ha fatto un viaggio nella città di Amsterdam e le foto della vacanza sono diventate subito virali. La giovane si è inoltre impegnata nel campo della beneficenza, organizzando con Paolo diversi eventi per raccogliere fondi per associazioni che si occupano di bambini in Africa.

Tra gli hobby di Alicia vi sono la lettura e la visita dei musei. La giovane ama infine interagire con i suoi followers su Instagram.

Quando Paolo Ciavarro nel gennaio del 2018 era stata accusato di essere raccomandato, dopo la notizia che avrebbe co-condotto il daytime di Amici, la giovane fidanzata era intervenuta in sua difesa proprio attraverso i social.

La coppia ha scelto di separarsi consensualmente nel 2018 e attualmente entrambi sembrerebbero essere single, dopo la conclusione della loro importantissima relazione durata 5 anni.