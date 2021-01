L’ex allieva de Il Collegio pubblica uno scatto da paura. Alice De Bortoli seduce tutti senza intimo. Immagini.

Classe 2003, molto presto la bellissima influencer diventerà maggiorenne, varcando la soglia dei fantomatici 18 anni.

Alice De Bortoli, come ricorderete fu non solo tra le più belle protagoniste della terza edizione del noto docu-reality Il Collegio, ma fu anche tra le ‘prime della classe’, grazie alla sua forte determinazione.

Fattori che suscitarono forti invidie tra le sue compagne, in particolare delle gemelle Fazzini.

Oggi l’ex allieva non è più una ragazzina, è cresciuta, e le sue forme hanno assunto le sembianze di quelle di una giovane donna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALICE DE BORTOLI (@alice.debortoli)

Forme sinuose con le quali ha infiammato nuovamente i social. Scopriamo tutti i dettagli.

Alice De Bortoli Illegale su Instagram

Poche ore fa la bellissima influencer Trevigiana ha stuzzicato le fantasie dei suoi follower con uno scatto da paura.

Come è noto, già al tempo de Il Collegio, era molto conosciuta perchè modella per un’agenzia, alla quale ha prestato la sua immagine per alcuni shooting fotografici.

Nella sua ultima foto ha giocato a stuzzicare i suoi numerosissimi fan, mostrandosi la sua schiena completamente scoperta, mentre le sue braccia avvolgono il suo corpo in un caldo abbraccio.

Unico indumento indossato un jeans a vita alta che mette in risalto il suo fondoschiena tonico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALICE DE BORTOLI (@alice.debortoli)

La foto manda in tilt i follower

La foto che ha sfiorato in pochissime ore i 175mila like, ha letteralmente mandato in visibilio i fan conquistando altrettanti migliaia di commenti alcuni maliziosi in cui è richiesto di vedere quell’abbraccio ‘da un’altra prospettiva’, in altri invece viene omaggiata l’indiscutibile bellezza della De Bortoli:

‘Un sogno, una realtà’

e poi:

‘Vabbè però sei illegale’

e ancora:

‘Sei magnifica’

Un futuro da modella per la giovane Alice? A quanto pare però, al contrario di quanto si creda, non sarebbe tra le sue aspirazione, essendo un lavoro per lei ‘troppo statico‘.