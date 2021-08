Alice De Bortoli, il poker di scatti in bikini ha mandato in...

La famosa tiktoker ha lasciato tutti i suoi fan a bocca aperta dopo aver condiviso una serie di foto in bikini: questa volta ha mostrato un lato di sé super sensuale.

Lei è una delle influencer e tiktoker più seguite del momento, un successo che può solamente andare a migliorare.

Alice De Bortoli, la regina del web

Alice De Bortoli ha 17 anni e nonostante la sua giovane età è riuscita a raggiungere una grande popolarità.

Lei è stata protagonista della terza edizione de “Il Collegio”, il docu-reality di Rai 2 trasmesso a febbraio 2019, e anche se sono passati due anni è ancora molto amata e seguita da milioni di giovani come lei.

Sul suo profilo Instagram ha più di 2 milioni di follower e ogni volta che posta delle immagini, il web rimane ammaliato dalla sua bellezza, proprio come è successo poco fa.

I suoi post, raggiungono dei numeri grandiosi, infatti, moltissime persone la definiscono la regina del web: vediamo il suo ultimo post.

Alice De Bortoli, è una bomba di seduzione – FOTO

Negli scatti, condivisi proprio poche ore fa, si mostra davvero sicura di sé e ovviamente stupenda.

La sua bellezza è disarmante, il suo viso angelico e il suo corpo statuario ammalia chiunque la guardi.

La vediamo distesa a bordo piscina, dove sfoggia un bikini bianco perlato con lo slip a brasiliana e il reggiseno aperto con un oblò sul décolleté.

Alice ha delle curve pazzesche: addome piatto e tonico con delle curve favolose.

Inutile dire, che in moltissimi hanno lasciato dei commenti di apprezzamento sotto il post, come “Madre natura”, “Sei una dea”, “Oro olimpico anche per lei”.

Insomma, anche questa volta la De Bortoli ha conquistato proprio tutti, infatti le quattro immagini hanno raggiunto oltre 170 mila mi piace e più di 600 commenti.

Leggi anche –> Alice De Bortoli, mini vestitino e spacco super profondo, il web: “Che meraviglia” – Foto