Tutto su Alice De Bortoli, dai numeri come influencer alla relazione con un ex di Amici

Tutto su Alice De Bortoli, dai numeri come influencer alla relazione con...

Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire sulla splendida influencer italiana, diventata nota dopo Il Collegio 3.

Conosciamo tutti Alice De Bortoli, la giovane influencer che è riuscita a farsi spazio nel mondo dei social con molta maestria.

La ragazza non ha neppure 18 anni, ma è già famosissima sul web e non solo. Ecco tutto su di lei.

Chi è Alice De Bortoli

Nasce l’8 ottobre del 2003, sotto il segno zodiacale della bilancia, e ha quindi 17 anni.

Vive a Treviso, dove frequenta il Liceo di Scienze Umane con indirizzo economico sociale.

Diventa nota quando prende parte al docu-reality di Rai, Il Collegio 3.

Successivamente, diventa un’influencer su Instagram e su TikTok, dov’è seguita da milioni di followers.

Ed è proprio sui social che Alice condivide spesso contenuti nei quali parla di temi come l’attualità.

Durante la sua partecipazione alla House of Talent, la De Bortoli ha anche preso parte a un progetto editoriale con il libro dal titolo “Il sogno continua“.

Vita privata e curiosità

Alice è appassionata di danza, disciplina che pratica da quando aveva soltanto 8 anni: ama specialmente l’hip hop.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, possiamo dire con certezza che la giovane sia felicemente single.

In passato, la sua straordinaria amicizia con il cantante Thomas Boccimpani (allievo di Amici 16) è stata scambiata per amore. I due hanno sempre smentito qualsiasi coinvolgimento.

Tra l’altro, la ragazza ha anche preso parte al videoclip dell’artista, quello della canzone “E’ un attimo”.

Non ci rimane che augurare tanta fortuna ad Alice De Bortoli per la sua carriera tutta in discesa!