La nota influencer ha pubblicato una nuova foto dove si mostra in tutta la sua bellezza mozzafiato: sguardo irresistibile e fascino incredibile.

Vediamo l’ultimo e nuovo scatto di una delle protagoniste più amate de Il Collegio 3: ha spiazzato l’intero web con la sua disarmante bellezza.

Alice De Bertoni, la regina del web

La De Bertoli ha 17 anni ed è molto popolare sui social, grazie alla sua partecipazione a Il Collegio 3, andato in onda a febbraio 2010.

Nel docu-reality, si è fatta conoscere al maglio e ha subito dimostrato di avere un bel caratterino.

Il pubblico l’ha apprezzata appunto per questo, infatti ora sui social è davvero super seguita.

Su Instagram ha ben 2,1 milioni di follower che la seguono e sostengono ogni giorno.

I suoi post ottengono sempre un grande successo.

La giovane vive a Treviso dove frequenta il quarto anno del Liceo di Scienze Umane.

Studia danza da 8 anni, in particolare si dedica all’hip hop come genere.

Tra le sue passioni anche la musica che condivide spesso su Tik Tok.

Alice ha un’amicizia storica con Thomas, allievo di Amici 16, che l’ha scelta anche come protagonista del video del brano “E’ un attimo”.

Alice De Bortoli, il nuovo scatto spiazza il web: “Che meraviglia” – Foto

Poco fa la stupenda influencer ha pubblicato uno scatto davvero sensuale.

Nell’immagine si trova seduta su un letto, con un mini vestitino bianco.

Il suo sguardo irresistibile ha davvero fatto innamorare tutti.

Capelli biondi e lunghi, abbronzatura da urlo, corpo da favola: impossibile non amarla.

La giovane è davvero stupenda, infatti non sono mancati i numerosi apprezzamenti, come “Che meraviglia”, “Bellissima come sempre”, “La più bella di tutti”.

Il post ha raggiunto più di 117 mila mi piace e oltre 500 commenti.

