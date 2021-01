La bellissima ex concorrente de Il Collegio, Alice De Bortoli, sta mostrando di avere le doti giuste per conquistare tantissimi followers sui social.

Bionda, simpatica, spiritosa e molto giovane ma già piena di sogni: Alice De Bortoli sta incantando il web con le sue forme delicate e leggermente scoperte sui social.

Ha solo 17 anni Alice ma è già evidente che ha tutte le carte in regola per diventare una delle più cliccate sui social. Già ne’ Il Collegio la sua bellezza non era passata inosservata, adesso che ha qualche anno in più è ancora più evidente.

Alice De Bortoli sensualissima su TIK TOK

Anche la bellissima Alice De Bortoli, come tantissimi altri VIP più o meno famosi, hanno scelto di iscriversi al social del momento, TIK TOK. Balletti, imitazioni e giochi sui social diventano virali soprattutto se a farli sono personaggi noti come lei.

Questa volta, l’ex collegiale ha voluto divertire i fan con un video altamente divertenti e a tratti provocante: la De Bortoli indossa, infatti, degli abiti molto attillati proprio come le ragazzine della sua età che amano mostrare la propria bellezza senza però osare troppo e sfociare nella volgarità.

Il video su Tik Tok

Alice ha danzato sulle note di una HIT molto conosciuta, stiamo parlando di un mix diventato un tormentone sulla piattaforma. Ovviamente i like si sono sprecati. Difficile non trovarla piacevole mentre accenna passi di danza divertenti e anche molto sensuali. Alice si diverte a mostrare ai suoi fan questo suo lato spiritoso e provocante.

Mentre qui Alice si mostra più sbarazzina, sui instagram non esita a mostrare la sua fiorente bellezza che sicuramente tra qualche anno sboccerà in tutta la sua pienezza.

I fan, intanto, continuano a seguirla con entusiasmo assicurandole sempre un carico di Like e commenti notevole.