Alice Campello, la gonna cortissima di Miss Morata non copre nulla

Una bellezza come lei può permettersi qualsiasi outfit. Alice Campello con una micro-gonna manda letteralmente in tilt il traffico web.

Le foto di Alice Campello non possono passare inosservato. La Miss Morata, come viene spesso chiamata, ha un fisico da urlo che le permette di lasciare i fan senza parole.

Basta guardarla per capire come abbia fatto ad accrescere i suoi fan sui social. Le foto che lasciano poco spazio all’immaginazione sono proprio quelle che conquistano sempre più followers.

Miss Morata con la gonna cortissima: che stacco

Alice Campello fa impazzire i fan con l’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram. La fashion blogger è senza ombra di dubbio bellissima con la minigonna vertiginosa che ha scelto di indossare per i suoi fan.

Alice vuole letteralmente sfondare nel campo del web.

Di certo a far diventare celebre il suo nome è stata la relazione con Alvaro Morata. L’amore col calciatore è culminato in un bel matrimonio. Ma cosa sappiamo di Alice? La Campello è nata a Mestre e di certo non aveva bisogno dei soldi del campione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice Campello-Morata (@alicecampello)



Alice, infatti, è la figlia di un famoso imprenditore proprietario della Campello Motors che fattura milioni di euro.

Oltre che bella anche ricca!

La foto di Alice in minigonna spopola

Purtroppo Alice, però, ha deciso di lasciar perdere l’attività di famiglia e di seguire il suo istinto ha cominciato a condividere i suoi outfit sui social conquistando tanti fan: ora la Campello è un uragano nel mondo del web.

Ovviamente, tra gli scatti pubblicitari, non mancano anche quelle che la ritraggono in attimi di vita privata. Nell’ultimo post il vestito cortissimo di colore nero lascia poco spazio all’immaginazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice Campello-Morata (@alicecampello)



Bisogna dire che ogni look è curato dalla testa ai piedi ed è sempre guidato da una sana dose di eleganza. I commenti dei fan ovviamente piovono come sabbia nel deserto in una tormenta.