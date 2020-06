Ali Yagci, chi è Osman di Daydreamer – le ali del sogno?

Chi è Ali Yagci, il noto attore turco, diventato famoso per il personaggio di Osman, ruolo che interpreta nella serie tv Daydreamer – le ali del sogno

Scopriamo insieme tutti i segreti dell’attore turco Ali Yagci, dall’infanzia in Turchia al percorso di studi intrapreso per entrare nel mondo dello spettacolo, dagli esordi in televisione al vero e proprio successo raggiunto con Daydreamer – le ali del sogno, fino ad arrivare alla vita privata dell’attore!

Chi è Ali Yagci

Nasce ad Ayvalık, una città balneare nella costa nord-occidentale della Turchia, 30 anni fa. Impegnato nel mondo dello spettacolo, lavora con l’agenzia di talenti Yasemin Ozbudun e in passato ha preso lezioni di recitazione alla scuola d’arte drammatica di Istanbul Deniz Erdem.

Dopo aver approfondito gli studi, ottiene il suo primo ruolo nel film drammatico turco “Umut apartmani”, nel quale interpreta il personaggio di Ömer.

Dal 2016 appare in alcune serie tv, recitando in Seviyor Sevmiyore e poi in Daydreamer – le ali del sogno, nel ruolo di Osman. Questo è il ruolo che lo consacra come attore di successo. In seguito, nel 2019, ottiene un ruolo nel telefilm Her Yerde Sen, dove interpreta Burak Yangel. Gli altri progetti ai quali prende parte sono Adini sen koy del 2016 e Ölümlü del 2017.

Vita privata e curiosità

Non ci sono molte informazioni relative alla vita privata di Ali Yagci. Secondo alcune indiscrezioni, l’attore potrebbe essere single.

Non esiste la certezza in quanto l’attore si è sempre mostrato restio a rilasciare particolari dichiarazioni relative alla sua vita privata e alle sue relazioni.

Su Instagram vanta un seguito di ben 1 milione di follower! Neanche attraverso il social network, però, è possibile capire il suo status sentimentale. L’attore posta spesso scatti che lo ritraggono completamente da solo, mentre fa sport o semplicemente trascorre del tempo all’aria aperta.