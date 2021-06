I fatti indimenticabili accaduti al piccolo Alfredino Rampi il 10 giugno 1981 e che segnarono l’Italia saranno raccontati in una miniserie Sky: ecco tutto ciò che sappiamo.

Nessuno può dimenticare il caso di Vermicino, con ed i giorni di infinita attesa per la sorte del piccolo Alfredino Rampi.

Tutto il dolore di quell’evento, i documenti ufficiali e le testimonianze ora prenderà forma: ecco quando potremo vedere la serie Alfredino: Una storia Italiana e tutte le curiosità, per non dimenticare ciò che accade.

Alfredino: i tragici fatti di Vermicino

Ben 40 anni separano i fatti accaduti a Vermicino (Roma) da oggi ma nessuno può scordare le foto del sorriso del piccolo Alfredino Rampi e quelle che testimoniano i frenetici giorni delle ricerche.

Il bimbo, di appena 6 anni, il 10 giugno 1081 cadde inavvertitamente in un pozzo artesiano e le ricerche, scattate subito, furono il primo caso di questo tipo che ebbe un impatto mediatico enorme.

Tutta l’Italia restò collegata in diretta con le telecamere che riprendevano i tentativi disperati di raggiungere il piccolo e di portarlo in salvo, anche il Presidente della Repubblica Sandro Pertini si recò sul luogo delle ricerche.

Ingenti forze di soccorso vennero impiegate, con specialisti e professionisti che rischiarono la loro stessa vita, tutto invano: il piccolo Alfredino morì nel pozzo il 13 giugno e nel cuore degli italiani restò una ferita aperta.

Alfredino: Una storia italiana: cast, data e trailer

Una storia così drammatica non poteva non avere il diritto ed il dovere di essere raccontata e così accadrà ora con la serie Alfredino: Una storia italiana diretta per Sky da Marco Pontecorvo, firma illustre di altre produzioni come “Nero a metà”.

La miniserie scritta da Barbara Petronio e Francesco Balletta si compone di due puntate che si terranno il 21 ed il 28 giugno e comprenderanno due episodi ciascuno. Le emittenti che trasmetteranno la serie saranno Sky Cinema e NOW in modalità streaming.

Il cast d’eccezione vanta nomi molto apprezzati del panorama artistico italiano come Anna Foglietta nella parte della mamma di Alfredino Franca Rampi, Francesco Acquaroli che interpreta Elveno Pastorelli, comandante dei Vigili del Fuoco e Massimo Dapporto nei panni del presidente Pertini.

Oltre a loro Luca Angeletti che sarà il papà di Alfredino, Beniamino Marcone, Giacomo Ferrara, Valentina Romani, Riccardo De Filippis che interpreteranno persone che a vario titolo vissero quei momenti tentando disperatamente di salvare il bimbo.

Ecco il TRAILER:

La serie lascerà di certo aperte molte domande ma altrettanto sicuro è il grande impatto emotivo che trasmetterà riportando giustamente alla memoria ciò che accadde per non dimenticare mai il piccolo Alfredino.

LEGGI ANCHE → Morto Lionello Lupi: recuperò Alfredino dal pozzo